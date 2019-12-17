В матче регулярного чемпионата НБАпринимал

Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счетом 133:119 (43:31, 24:30, 29:30, 37:28).

Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Айзея Томас записал в свой актив 23 очка. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Маркиф Моррис, набравший 22 очка.

Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь прервал четырехматчевую серию поражений.

В другом матче дня «Хьюстон» принимал «Сан-Антонио» и сумел победить — 109:107 (21:35, 32:37, 30:17, 26:18).

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Джеймс Харден записал в свой актив 28 очков. Также дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов на свой счёт записал Клинт Капела.

В составе проигравшей команды по дабл-даблу оформили Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов) и Руди Гэй (12 очков и 11 подборов).

Другие результаты:

«Финикс» — «Портленд» — 110:111 (33:25, 34:34, 21:31, 22:21)

«Оклахома» — «Чикаго» — 109:106 (16:37, 33:31, 33:22, 27:16)

«Мемфис» — «Майами» — 118:111 (36:32, 37:26, 22:28, 23:25)

«Торонто» — «Кливленд» — 133:113 (37:29, 29:25, 38:30, 29:29)

«Милуоки» — «Даллас» — 116:120 (22:36, 34:23, 20:27, 40:34) 0