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    Эрлинг ХоландТрансферный дайджест. 10—16 декабря
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    «Вашингтон» одолел «Детройт, Уэстбрук и Харден принесли победу "Хьюстону"

    Баскетбол НБА Сан-Антонио Спёрс Оклахома-Сити Тандер Хьюстон Рокетс Вашингтон Уизардс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт» принимал «Вашингтон».

    Расселл Уэстбрук
    Расселл Уэстбрук

    Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счетом 133:119 (43:31, 24:30, 29:30, 37:28).

    Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Бил, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Айзея Томас записал в свой актив 23 очка. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Маркиф Моррис, набравший 22 очка.

    Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь прервал четырехматчевую серию поражений.

    В другом матче дня «Хьюстон» принимал «Сан-Антонио» и сумел победить — 109:107 (21:35, 32:37, 30:17, 26:18).

    В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Джеймс Харден записал в свой актив 28 очков. Также дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов на свой счёт записал Клинт Капела.

    В составе проигравшей команды по дабл-даблу оформили Ламаркус Олдридж (19 очков и 13 подборов) и Руди Гэй (12 очков и 11 подборов).

    Другие результаты:

    «Финикс» — «Портленд» — 110:111 (33:25, 34:34, 21:31, 22:21)

    «Оклахома» — «Чикаго» — 109:106 (16:37, 33:31, 33:22, 27:16)

    «Мемфис» — «Майами» — 118:111 (36:32, 37:26, 22:28, 23:25)

    «Торонто» — «Кливленд» — 133:113 (37:29, 29:25, 38:30, 29:29)

    «Милуоки» — «Даллас» — 116:120 (22:36, 34:23, 20:27, 40:34) 0

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