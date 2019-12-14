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    «Хьюстон» разгромил «Орландо», «Милуоки» продлил победную серию

    Баскетбол НБА Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Чикаго Буллз Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия Сиксерс Орландо Мэджик Хьюстон Рокетс
    «Хьюстон» уверенно обыграл «Орландо» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 130:107 (28:22, 34:33, 34:23, 34:29).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 54 очка. Еще 23 очка заработал Расселл Уэстбрук, по дабл-даблу оформили Пи Джей Такер (12 очков и 11 подборов) и Клинт Капела (10 очков и 11 подборов). За «Орландо» 27 очков набрал Эфан Фурнье.

    «Рокетс» выиграли четвертый матч из последних пяти и вышли на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции (17-8). «Мэджик» потерпели третье поражение подряд и занимают восьмое место на Востоке (11-14).

    В другом поединке «Милуоки» на выезде победил «Мемфис» — 127:114 (35:29, 29:33, 26:33, 37:19).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Еще 26 очков набрал Крис Миддлтон. В составе «Мемфиса» 43 очка набрал Джарен Джексон, дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Джей Краудер.

    «Бакс» выиграли 17-й матч подряд и вновь вернулись на первое место в регулярном чемпионате, которое делят с «Лос-Анджелес Лейкерс» (23-3). «Гриззлиз» (8-17) потерпели четвертое поражение в шести играх.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Нью-Орлеан» 116:109 (39:25, 23:32, 30:25, 24:27)
    «Майами» — «Лейкерс» 110:113 (29:30, 30:21, 26:37, 25:25)
    «Атланта» — «Индиана» 100:110 (22:29, 26:34, 35:23, 17:24)
    «Чикаго» — «Шарлотт» 73:83 (15:24, 25:20, 10:15, 23:24) 0

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