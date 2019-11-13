«Филадельфия» одолела «Кливленд», «Лейкерс» нанес поражение «Финиксу»

вырвала победу ув домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19).

У победителей 27 очков и 16 подборов заработал Джоэл Эмбиид. У проигравших 20 очков набрал Кевин Лав, а Тристан Томпсон сделал дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов.

«Сиксерс» выиграли второй матч из последних пяти, «Кавальерс» потерпели четвертое поражение в шести играх.

В другом матче «Финикс» дома проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28).

В составе победителей по дабл-даблу оформил Энтони Дэвис (24 очка и 12 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков и 11 передач). 23 очка в свой актив хаписал Кайл Кузма. В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 10 передач собрал Рики Рубио. 21 очко на свой счет записал Девин Букер.

«Финикс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Лейкерс» в свою очередь одержали восьмую победу за последние девять игр.

Другие результаты:

«Индиана» — «Оклахома» 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

«Майами» — «Детройт» 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

«Чикаго» — «Нью-Йорк» 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

«Денвер» — «Атланта» 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

«Юта» — «Бруклин» 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22) 0