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    «Локомотив-Кубань» проиграл «Тофашу» в Еврокубке, УНИКС вырвал победу у «Дарюшшафаки»

    Баскетбол Еврокубок УНИКС Локомотив-Кубань
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Еврокубка уступил турецкому «Тофашу» — 69:72.

    «Локомотив-Кубань»
    «Локомотив-Кубань»

    Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард хозяев Джонни О’Брайант. На его счету 18 очков и 5 подборов.

    Самым результативным в составе победителей стал Тарик Филлип, набравший 15 очков.

    В другой встрече отчетного тура казанский УНИКС на выезде одолел турецкую «Дарюшшафаку» — 79:77 (26:21, 11:18, 25:21, 17:17).

    18 очков в составе казанцев набрал форвард Раймар Морган. Джонни Гамильтон набрал 14 очков в составе «Дарушшафаки».

    После этого тура в активе железнодорожников две победы и три поражения. УНИКС добился четвертой победы. 0

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