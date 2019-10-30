«Локомотив-Кубань» проиграл «Тофашу» в Еврокубке, УНИКС вырвал победу у «Дарюшшафаки»

Краснодарскийв домашнем матче пятого тура регулярного чемпионата Еврокубка уступил турецкому— 69:72.

Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард хозяев Джонни О’Брайант. На его счету 18 очков и 5 подборов.

Самым результативным в составе победителей стал Тарик Филлип, набравший 15 очков.

В другой встрече отчетного тура казанский УНИКС на выезде одолел турецкую «Дарюшшафаку» — 79:77 (26:21, 11:18, 25:21, 17:17).

18 очков в составе казанцев набрал форвард Раймар Морган. Джонни Гамильтон набрал 14 очков в составе «Дарушшафаки».

После этого тура в активе железнодорожников две победы и три поражения. УНИКС добился четвертой победы. 0