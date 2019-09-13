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    Сборная Испании — первый финалист чемпионата мира

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Испании
    Сборная Испании одержала победу над командой Австралии в полуфинальном матче чемпионата мира.

    Марк Газоль
    Марк Газоль

    Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).

    «Фурия роха» могла вырвать победу в основное время, но за четыре секунды до финальной сирены Патти Миллз реализовал два штрафных броска и перевел игру в овертайм.

    В концовке первого овертайма испанцы отставали на два балла, однако сумели сравнять счет благодаря Марку Газолю, который не дрогнул на линии штрафных.

    Газоль стал самым результативным игроком встречи (33 очка, 6 подборов и 4 передачи). Рубио оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 передач.

    У австралийцев Миллз набрал 32 очка, допустив при этом 7 потерь.

    В финале Испания сыграет с победителем пары Аргентина — Франция. 0

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