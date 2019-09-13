Сборная Испании — первый финалист чемпионата мира

Сборнаяодержала победу над командойв полуфинальном матче чемпионата мира.

Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 95:88 2ОТ (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).

«Фурия роха» могла вырвать победу в основное время, но за четыре секунды до финальной сирены Патти Миллз реализовал два штрафных броска и перевел игру в овертайм.

В концовке первого овертайма испанцы отставали на два балла, однако сумели сравнять счет благодаря Марку Газолю, который не дрогнул на линии штрафных.

Газоль стал самым результативным игроком встречи (33 очка, 6 подборов и 4 передачи). Рубио оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 передач.

У австралийцев Миллз набрал 32 очка, допустив при этом 7 потерь.

В финале Испания сыграет с победителем пары Аргентина — Франция. 0