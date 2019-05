«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Портленд»

Во втором матче серии финала Западной конференции НБАна домашнем паркете взял верх над— 114:111 (29:31, 21:34, 39:24, 25:22).

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 37 очков. Еще 24 очка заработал Клэй Томпсон.

У проигравших 23 очка и 10 передач заработал Дэмьен Лиллард, 22 очка набрал Си Джей Макколлум.

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Уорриорз». Третий матч команды проведут на площадке «Портленда» 19 мая.

👏 @Money23Green stuffs the stat sheet with 16 PTS, 10 REB, 7 AST, 5 BLK as the @warriors edge Portland 114-111 to take a 2-0 series advantage! #StrengthInNumbers

Game 3: Saturday (5/18), 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/IK0FgrjEZc