«Майами» вырвал победу у «Голден Стэйт», «Хьюстон» обыграл «Шарлотт»

В матче регулярного чемпионата НБАна домашней площадке победилсо счетом 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33).

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Главным героем матча стал разыгрывающий «Хит» Дуэйн Уэйд, забросивший трехочковый бросок с сиреной. Всего на счету Уэйда 25 очков в матче. Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

Самым результативным игроком матча с 36 очками стал форвард «Уорриорз» Клэй Томпсон, у Кевина Дюранта 29 оччков, у Стивена Карри — 24.

«Майами» идет десятым в Восточной конференции, «Голден Стэйт» — лидер Западной конференции.

В другом поединке регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» в гостях обыграл «Шарлотт» со счетом 118:113 (41:33, 21:36, 28:25 28:19).

Самым результативным игроком матча с 35 очками стал защитник «Хорнетс» Кемба Уокер. Дабл-дабл оформил Джереми Лэмб — 18 очков и 14 подборов.

У «Рокетс» Джеймс Харден набрал 30 очков. По дабл-даблу на свой счет записали Клинт Капела (23 очка, 17 подборов) и Крис Пол (17 очков, 10 передач).

«Хьюстон» (36-25) одержал третью победу кряду и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Шарлотт» (28-33) четыре поражения в пяти матчах.

Другие результаты:

«Бруклин» — «Вашингтон» 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24)

«Атланта» — «Миннесота» 131:123 ОТ (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)

«Мемфис» — «Чикаго» 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34)

«Бостон» — «Портленд» 92:97 (24:25, 18:18, 22:31, 28:23)

«Сан-Антонио» — «Детройт» 105:93 (32:27, 19:21, 27:19, 27:26)

«Даллас» — «Индиана» 110:101 (28:27, 25:26, 26:25, 31:23)

«Юта» — «Клипперс» 111:105 (26:33, 23:23, 34:27, 28:22)

«Сакраменто» — «Милуоки» 140:141 ОТ (33:34, 29:39, 29:31, 35:22, 14:15)

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» 125:119 (35:28, 28:29, 32:35, 30:27) 0