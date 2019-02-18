Команда Леброна победила команду Янниса в Матче всех звезд НБА

Яннис Адетокунбо
sportingnews.com
В составе победителей самым результативным стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 31 очко. Его партнер по команде Клэй Томпсон набрал 20 очков. Сам Джеймс, как и форвард «Торонто» Кавай Леонард, заработали по 19 очков.
В команде Адетокунбо самым результативным стал сам форвард «Милуоки», на счету которого дабл-дабл — 38 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон.
Poetry in motion! #PhantomCam pic.twitter.com/8t0eXH9HoZ— NBA (@NBA) 18 февраля 2019 г.