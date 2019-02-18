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    Команда Леброна победила команду Янниса в Матче всех звезд НБА

    НБА
    В Шарлотт прошел Матч всех звезд НБА. Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо со счетом 178:164 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо
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    В составе победителей самым результативным стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 31 очко. Его партнер по команде Клэй Томпсон набрал 20 очков. Сам Джеймс, как и форвард «Торонто» Кавай Леонард, заработали по 19 очков.

    В команде Адетокунбо самым результативным стал сам форвард «Милуоки», на счету которого дабл-дабл — 38 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Джоэля Эмбиида (10 баллов и 12 подборов). По 20 очков набрали Пол Джордж и Крис Миддлтон.

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