Трипл-дабл Леброна Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Бостоном», «Портленд» победил «Сан-Антонио»

вырвал победу ув выездном матче регулярного сезона НБА — 129:128 (24:30, 33:36, 42:27, 30:35).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 12 передач. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач на счету Рондо.

У «Бостона» 24 очка на счету Кайри Ирвинга. Дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Джейсон Тэйтум.

👑 @KingJames (28 PTS, 12 REB, 12 AST) notches his 4th triple-double of the season to help the @Lakers prevail in Boston! #LakeShow pic.twitter.com/8ges57rBRd