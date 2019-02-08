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    Трипл-дабл Леброна Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Бостоном», «Портленд» победил «Сан-Антонио»

    НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Бостон Селтикс Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Торонто Рэпторс Атланта Хоукс Орландо Мэджик Миннесота Тимбервулвз Индиана Пэйсерс Лос-Анджелес Клипперс
    «Лейкерс» вырвал победу у «Бостона» в выездном матче регулярного сезона НБА — 129:128 (24:30, 33:36, 42:27, 30:35).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс
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    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 12 передач. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач на счету Рондо.

    У «Бостона» 24 очка на счету Кайри Ирвинга. Дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Джейсон Тэйтум.

    «Лейкерс» (28-27) победили впервые за три матча и занимает 10-е место на Западе. «Бостон» (35-20) прервал серию из пяти выигрышей и идет четвертым на Востоке.

    В другом матче игрового дня в НБА «Портленд» на своей площадке победил «Сан-Антонио» со счетом 127:118 (31:34, 39:23, 26:33, 31:28).

    Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал атакующий защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан. У победителей отличился атакующий защитник Си Джей МакКоллум, набравший 30 очков.

    Теперь «Трэйл Блэйзерс» занимают в Западной конференции 4-е место с соотношением побед и поражений 33-21, а «Спёрс» — 7-е (32-25).

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Клипперс» 116:92 (36:31, 35:22, 27:20, 18:19)
    «Орландо» — «Миннесота» 122:112 (32:31, 39:27, 31:27, 20:27)
    «Атланта» — «Торонто» 101:119 (33:22, 35:38, 17:28, 16:31)
    «Оклахома» — «Мемфис» 117:95 (27:32, 24:21, 32:19, 34:23)

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