ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «МЮ»Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»
  • 09:01
    • Эрбер и Маю — чемпионы Australian Open в парном разряде
  • 08:37
    • «Голден Стэйт» победил в Бостоне, «Денвер» выиграл у «Филадельфии»
  • 08:23
    • Столичный дивизион — победитель Матча звезд НХЛ 2019 года
  • 08:03
    • Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator
  • 00:56
    • Гол Черышева помог «Валенсии» разгромить «Вильярреал»
    Все новости спорта

    «Голден Стэйт» победил в Бостоне, «Денвер» выиграл у «Филадельфии»

    НБА Бостон Селтикс Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Индиана Пэйсерс Портленд Трэйл Блэйзерс Атланта Хоукс
    «Бостон Селтикс» потерпел поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Стивен Карри и Кевин Дюрант
    Стивен Карри и Кевин Дюрант
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 111:115 (26:29, 33:32, 25:29, 27:25).

    В составе победителей 33 очка набрал Кевин Дюрант, 24 — Стивен Карри, 21 — Клэй Томпсон.

    У хозяев самым результативным стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Также дабл-даблом отметился Эл Хорфорд — 22 очка, 13 подборов.

    «Голден Стэйт» одержал десятую победу кряду и упрочил лидерство в Западной конференции (35 побед, 14 поражений). «Бостон» занимает пятое место на Востоке (30 побед, 19 поражений).

    «Бостон» — «Голден Стэйт»

    «Денвер Наггетс» на домашней площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счетом 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14).

    Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, в активе которого трипл-дабл из 32 очков, 18 подборов и 10 передач.

    В составе «Сиксерс» дабл-дабл оформил Бен Симмонс — 19 очков, 12 подборов.

    «Денвер» — второй в Западной конференции (33 победы, 15 поражений), «Филадельфия» — четвертая на Востоке (32 победы, 18 поражений).

    «Денвер» — «Филадельфия»

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:126 (27:28, 30:32, 28:36, 29:30)
    «Мемфис» — «Индиана» — 106:103 (24:19, 29:23, 25:27, 28:34)
    «Портленд» – «Атланта» — 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21) 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • Новак Джокович — Рафаэль Надаль
  • 1.85
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выдадут ли лидеры затяжной поединок?
  • Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Прервется ли чья-то безвыигрышная серия?
  • «Вальядолид» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Металлург» или «Автомобилист» — кто победит в матче лидеров Востока?
  • «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. СКА разгромил рижское «Динамо», ЦСКА уступил «Барысу»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 января Вчера в 23:160
  • 10:34
    • «Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником
  • 10:17
    • Шлеменко посоветовал Емельяненко не завершать карьеру
  • 08:50
    • Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен
    Софья Самодурова Прочие Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебромСМИ — о результатах в произвольной программе женщин на ЧЕ-2019 в Минске Вчера в 09:140
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Станет ли выезд в Рим проблемным для «Ювентуса»?
  • 4.54
    •
  • 00:22
    • «Ницца» обыграла «Ним»
  • 00:03
    • «Монако» проиграл «Дижону»
  • 23:50
    • Костомаров: Сейчас нереально бороться с парой Пападакис-Сизерон
    Фрагмент матча Футбол «Локомотив» не хочет отдавать турнир в КатареСМИ — о поединке «Кубок Матч Премьер» «Локомотив» — «Ростов» Вчера в 13:450
  • 21:47
    • Защитник «Шахтера» перейдет в «Зенит»
  • 21:36
    • «Интер» объявил о переходе Седрика Суареша
  • 20:37
    • «Барыс» на выезде переиграл ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку