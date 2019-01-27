«Голден Стэйт» победил в Бостоне, «Денвер» выиграл у «Филадельфии»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Стивен Карри и Кевин Дюрант nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла в Бостоне, завершилась со счетом 111:115 (26:29, 33:32, 25:29, 27:25).

В составе победителей 33 очка набрал Кевин Дюрант, 24 — Стивен Карри, 21 — Клэй Томпсон.

У хозяев самым результативным стал Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Также дабл-даблом отметился Эл Хорфорд — 22 очка, 13 подборов.

«Голден Стэйт» одержал десятую победу кряду и упрочил лидерство в Западной конференции (35 побед, 14 поражений). «Бостон» занимает пятое место на Востоке (30 побед, 19 поражений).

«Бостон» — «Голден Стэйт»

«Денвер Наггетс» на домашней площадке обыграл «Филадельфию Сиксерс» со счетом 126:110 (41:37, 36:31, 30:28, 19:14).

Главным героем встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, в активе которого трипл-дабл из 32 очков, 18 подборов и 10 передач.

В составе «Сиксерс» дабл-дабл оформил Бен Симмонс — 19 очков, 12 подборов.

«Денвер» — второй в Западной конференции (33 победы, 15 поражений), «Филадельфия» — четвертая на Востоке (32 победы, 18 поражений).

«Денвер» — «Филадельфия»

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:126 (27:28, 30:32, 28:36, 29:30)

«Мемфис» — «Индиана» — 106:103 (24:19, 29:23, 25:27, 28:34)

«Портленд» – «Атланта» — 120:111 (40:30, 23:34, 30:26, 27:21) 0