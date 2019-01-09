«Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Торонто» обыграл «Атланту»

одержала победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Оклахоме, завершилась со счетом 119:117 (29:23, 35:41, 32:29, 23:24) в пользу гостей.

Наибольший вклад в успех «волков» внес Эндрю Уиггинс, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Карл-Энтони Таунс — 20 очков и 9 подборов.

Самым результативным игроком в составе «Тандер» стал форвард Пол Джордж, набравший 27 очков. В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл из 25 очков и 16 передач.

В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает третье место (25 побед, 15 поражений), а «Миннесота» — десятое (20 побед, 21 поражение).

«Оклахома» — «Миннесота»

В другом матче «Торонто Рэпторс» на домашней площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счетом 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 31 очко. Дабл-даблом в составе победителей отметился Паскаль Сиакам — 13 очков и 10 подборов.

У «ястребов» выделялся Джон Коллинс, на счету которого 21 очко и 14 подборов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает первое место (31 победа, 12 поражений), а «Атланта» — 12-е (12 побед, 28 поражений).

«Торонто» — «Атланта»

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 132:115 (32:29, 36:16, 36:33, 28:37)

«Кливленд» — «Индиана» — 115:123 (16:38, 27:25, 36:29, 36:31)

«Майами» — «Денвер» — 99:103 (18:24, 34:25, 24:27, 23:27)

«Финикс» — «Сакраменто» — 115:111 (35:32, 18:40, 33:14, 29:25)

«Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 122:95 (31:25, 30:24, 33:19, 28:27)

«Клипперс» — «Шарлотт» — 128:109 (33:24, 29:33, 24:20, 42:32) 0