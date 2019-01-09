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    «Миннесота» выиграла у «Оклахомы», «Торонто» обыграл «Атланту»

    НБА Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Торонто Рэпторс Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс Майами Хит Денвер Наггетс Финикс Санз Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Клипперс Шарлотт Хорнетс
    «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Оклахомой-Сити Тандер» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Эндрю Уиггинс
    Эндрю Уиггинс
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    Встреча, которая прошла в Оклахоме, завершилась со счетом 119:117 (29:23, 35:41, 32:29, 23:24) в пользу гостей.

    Наибольший вклад в успех «волков» внес Эндрю Уиггинс, который оформил дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Карл-Энтони Таунс — 20 очков и 9 подборов.

    Самым результативным игроком в составе «Тандер» стал форвард Пол Джордж, набравший 27 очков. В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл из 25 очков и 16 передач.

    В турнирной таблице Западной конференции «Оклахома» занимает третье место (25 побед, 15 поражений), а «Миннесота» — десятое (20 побед, 21 поражение).

    «Оклахома» — «Миннесота»

    В другом матче «Торонто Рэпторс» на домашней площадке обыграл «Атланту Хоукс» со счетом 104:101 (28:31, 28:26, 24:20, 24:24).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 31 очко. Дабл-даблом в составе победителей отметился Паскаль Сиакам — 13 очков и 10 подборов.

    У «ястребов» выделялся Джон Коллинс, на счету которого 21 очко и 14 подборов.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает первое место (31 победа, 12 поражений), а «Атланта» — 12-е (12 побед, 28 поражений).

    «Торонто» — «Атланта»

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 132:115 (32:29, 36:16, 36:33, 28:37)
    «Кливленд» — «Индиана» — 115:123 (16:38, 27:25, 36:29, 36:31)
    «Майами» — «Денвер» — 99:103 (18:24, 34:25, 24:27, 23:27)
    «Финикс» — «Сакраменто» — 115:111 (35:32, 18:40, 33:14, 29:25)
    «Голден Стэйт» — «Нью-Йорк» — 122:95 (31:25, 30:24, 33:19, 28:27)
    «Клипперс» — «Шарлотт» — 128:109 (33:24, 29:33, 24:20, 42:32) 0

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