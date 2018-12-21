«Хьюстон» проиграл «Майами», «Клипперс» дома одолел «Даллас»

потерпел поражение отв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:99 (33:21, 25:32, 18:29, 23:19).

Джош Ричардсон nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джош Ричардсон — у него 22 очка. У проигравших дабл-дабл из 35 очков и 12 передач оформил Джеймс Харден.

Победная серия «Хьюстона» прервалась на пяти матчах. «Майами» выиграл третью встречу кряду и имеет абсолютно идентичные показатели с «Орландо» (14 побед, 16 поражений). Команды делят 8-9 места на Востоке.

В другом матче «Клипперс» одержал победу в матче с «Далласом» — 125:121 (30:27, 35:27, 24:28, 36:39).

Форвард «Клипперс» Данило Галлинари набрал 32 очка, 6 подборов, 4 результативных передач и 2 блок-шотов. В составе «Маверикс» самым результативным оказался форвард Лука Дончич, записавший в актив 32 очка, 5 передач, 4 подбора и 4 перехвата.

«Клипперс» (18-13) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» (15-15) — 11-е. 0