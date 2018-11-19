«Автодор» определился с новым главным тренером

Саратовский «Автодор» на своем официальном сайте объявил о назначениина пост главного тренера команды.

Ассистентами 32-летнего специалиста будут Небойша Вагич и Дмитрий Болдаев.

С сербским тренером заключен контракт на сезон 2018/19.

За плечами Алимпиевича десять лет тренерской работы в профессиональном баскетболе. Ранее он возглавлял сербские клубы «Нови-Сад», «Войводина» (Нови-Сад), «Спартак» (Суботица) и ФМП (Белград), который в 2017 году вывел в финал национального чемпионата и Кубка страны. В июле 2017 года Алимпиевичу доверили пост главного тренера «Црвене Звезде». Под его руководством белградская команда заняла 13-е место в Евролиге, одержав в 30-ти матчах регулярного сезона 11 побед.

«Рассматривали большое количество кандидатов на вакантную должность главного тренера и остановили свой выбор на Алимпиевиче. Получили по сербскому специалисту максимально положительные отзывы, лично встретились и на протяжении нескольких дней общались с ним в Саратове, в итоге приняв решение о заключении контракта.

Это молодой, харизматичный специалист, имеющий опыт работы в клубе Евролиги. С Алимпиевичем наша команда должна значительно прибавить в защите и организации игры», — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов. 0