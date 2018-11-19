ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дженгиз УндерТрансферный дайджест. 7-19 ноября
  • 14:13
    • Юношеская сборная России вышла в элитный раунд Евро-2019
  • 13:53
    • Аленичев: Недоброжелатели пытаются вынудить уйти в отставку
  • 13:43
    • «Барселона» может исключить Дембеле из первой команды
  • 11:51
    • Ефимова пропустит ЧМ на короткой воде в Китае
  • 09:17
    • Щенников прибыл в расположение сборной России
    Все новости спорта

    «Автодор» определился с новым главным тренером

    Автодор Лига ВТБ
    Саратовский «Автодор» на своем официальном сайте объявил о назначении Душана Алимпиевича на пост главного тренера команды.

    Душан Алимпиевич
    Душан Алимпиевич
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ассистентами 32-летнего специалиста будут Небойша Вагич и Дмитрий Болдаев.

    С сербским тренером заключен контракт на сезон 2018/19.

    За плечами Алимпиевича десять лет тренерской работы в профессиональном баскетболе. Ранее он возглавлял сербские клубы «Нови-Сад», «Войводина» (Нови-Сад), «Спартак» (Суботица) и ФМП (Белград), который в 2017 году вывел в финал национального чемпионата и Кубка страны. В июле 2017 года Алимпиевичу доверили пост главного тренера «Црвене Звезде». Под его руководством белградская команда заняла 13-е место в Евролиге, одержав в 30-ти матчах регулярного сезона 11 побед.

    «Рассматривали большое количество кандидатов на вакантную должность главного тренера и остановили свой выбор на Алимпиевиче. Получили по сербскому специалисту максимально положительные отзывы, лично встретились и на протяжении нескольких дней общались с ним в Саратове, в итоге приняв решение о заключении контракта.

    Это молодой, харизматичный специалист, имеющий опыт работы в клубе Евролиги. С Алимпиевичем наша команда должна значительно прибавить в защите и организации игры», — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • Германия — Нидерланды
  • 1.88
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» реабилитируется за фиаско в игре с «Динамо Москва» и обыграет «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Не мастерством так рвением
  • Грузия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Простая аргументация — простая ставка
  • Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Алина Загитова Прочие Гран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и ТарасовойИтоги пятого по счету этапа Гран-при в сезоне 2018/19 Вчера в 14:030
  • 08:11
    • «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, Леброн набрал 51 очко в Майами
  • 22:58
    • Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP
  • 15:01
    • «Адмирал» потерпел восьмое поражение подряд
    СКА — «Металлург» Мг Хоккей КХЛ. «Салават» выиграл у «Барыса», СКА одолел «Магнитку»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 ноября Вчера в 19:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?
  • 5.12
    •
  • 14:44
    • Сампаоли может возглавить сборную Китая
  • 14:28
    • Дзюба вернулся в общую группу
  • 13:28
    • «Енисей» ждет информации от ГИБДД по задержанию Аленичева
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 09:330
  • 13:13
    • Александрова идет второй в чемпионской гонке WTA
  • 12:17
    • «Автодор» определился с новым главным тренером
  • 12:06
    • Ракитич надеется сыграть с ПСВ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •