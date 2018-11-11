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    «Автодор» покинул американский защитник

    Автодор Лига ВТБ
    «Автодор» договорился о расторжении контракта с американским защитником Маккензи Муром, передает пресс-служба клуба.

    Маккензи Мур
    Маккензи Мур
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    26-летний Мур перешел в саратовский клуб в межсезонье нынешнего года. Он набирал по 14 очков, совершал 4,5 подбора и отдавал 8,5 передачи за 26 минут в двух матчах Кубка Европы ФИБА и записывал в актив 14,3 очка, 3,7 подбора и 6,7 передачи за 27 минут в трех встречах Единой лиги ВТБ.

    «Мур — высокобюджетный для "Автодора" баскетболист, который, к сожалению, не оправдал тех больших ожиданий, которые мы на него возлагали. Благодарим его за сотрудничество и желаем удачи в другом клубе. В настоящее время ведем активную работу на трансферном рынке с целью укрепления состава», — заявил президент клуба Владимир Родионов. 0

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