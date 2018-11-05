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    «Химки» обыграли «Астану» в Единой лиге ВТБ

    Лига ВТБ Астана Химки
    «Химки» на выезде обыграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    «Астана» — «Химки»
    «Астана» — «Химки»
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    Подмосковный клуб одержал победу со счетом 76:67.

    «Астана» — «Химки» — 67:76 (15:17, 13:23, 21:21, 18:15)

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, который набрал 28 очков. В составе хозяев результативной игрой отметился Александр Жигулин, записавший себе в актив 14 очков и 7 подборов.

    «Химки» одержали шестую победу в шести матчах и лидируют в регулярном чемпионате наряду с ЦСКА. «Астана» с тремя победами и двумя поражениями идет на пятой строчке. 0

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