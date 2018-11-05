«Химки» обыграли «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Астана» — «Химки»
БК «Химки»
Подмосковный клуб одержал победу со счетом 76:67.
«Астана» — «Химки» — 67:76 (15:17, 13:23, 21:21, 18:15)
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, который набрал 28 очков. В составе хозяев результативной игрой отметился Александр Жигулин, записавший себе в актив 14 очков и 7 подборов.
«Химки» одержали шестую победу в шести матчах и лидируют в регулярном чемпионате наряду с ЦСКА. «Астана» с тремя победами и двумя поражениями идет на пятой строчке. 0