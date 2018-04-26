Барцокас: Почему бы не одержать еще одну победу над ЦСКА?

Главный тренер «Химок»поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (79:73) в 1/4 финала Евролиги.

«Мы заслуженно победили ЦСКА сегодня, мы во всех трех матчах были конкурентоспособны.

У нас по-прежнему проблемы с составом, те, кто возвращаются в строй, не в лучшей форме. Но мы продолжаем бороться, как и в первых двух матчах, мы очень хорошо сыграли сегодня.

У нас есть шанс и в четвертом матче. Мы должны сыграть так же жестко и усердно. Почему бы не одержать еще одну победу над ЦСКА?

Это лучшая команда Европы сейчас. Это будет сложно, но мы постараемся», – цитирует Барцокаса «Р-Спорт».

ЦСКА ведет со счетом 2-1 в серии до трех побед. Следующий матч пройдет 27 апреля в Мытищах.