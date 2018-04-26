ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Барцокас: Почему бы не одержать еще одну победу над ЦСКА?

    Химки ЦСКА Евролига
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Георгиос Барцокас
    На фото:Георгиос Барцокас
    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (79:73) в 1/4 финала Евролиги.

    «Мы заслуженно победили ЦСКА сегодня, мы во всех трех матчах были конкурентоспособны.

    У нас по-прежнему проблемы с составом, те, кто возвращаются в строй, не в лучшей форме. Но мы продолжаем бороться, как и в первых двух матчах, мы очень хорошо сыграли сегодня.

    У нас есть шанс и в четвертом матче. Мы должны сыграть так же жестко и усердно. Почему бы не одержать еще одну победу над ЦСКА?

    Это лучшая команда Европы сейчас. Это будет сложно, но мы постараемся», – цитирует Барцокаса «Р-Спорт».

    ЦСКА ведет со счетом 2-1 в серии до трех побед. Следующий матч пройдет 27 апреля в Мытищах.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 25/04
    • «Химки» сократили отставание в серии с ЦСКА
  • 19/04
    • ЦСКА второй раз обыграл «Химки» в плей-офф Евролиги
  • 19/04
    • Лидер ЦСКА выбыл на 3-4 недели
  • 17/04
    • ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче серии 1/4 финала Евролиги
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезона
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Пройдет ли Россия США на ЮЧМ?
  • Россия — США. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею U18 26 апреля
  • 2,48
    •
  • Испанцы не станут рисковать
  • «Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля
  • 1,96
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 23:57
    • Итудис: Поздравляю «Химки», сегодня они были лучшей командой
  • 22:27
    • «Химки» сократили отставание в серии с ЦСКА
  • 21:59
    • «Реал» повел в серии с «Панатинаикосом»
  • 09:04
    • Уэстбрук оштрафован на 10 тысяч долларов, но избежал дисквалификации
  • 08:22
    • «Филадельфия» и «Голден Стэйт» вышли во второй раунд плей-офф
  • 24/04
    • «Юта» одержала третью победу над «Оклахомой»
  • 24/04
    • «Хьюстон» разгромил «Миннесоту» «+19»
  • 23/04
    • «Кливленд» сравнял счет в серии с «Индианой», «Вашингтон» обыграл «Торонто»
  • 23/04
    • «Сан-Антонио» сократил отставание в серии с «Голден Стэйт»
  • 23/04
    • Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу
  • 22/04
    • «Милуоки» сравнял счет в серии с «Бостон Селтикс»
  • 22/04
    • «Нижний Новгород» переиграл «Зенит»
  • 22/04
    • Маркифф Моррис оштрафован за толчок арбитра, его брат — за критику судейства
  • 22/04
    • «Юта» вышла вперед в серии с «Оклахомой»
  • 22/04
    • «Нью-Орлеан» стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА
  • 21/04
    • В НБА опасаются, что реформа драфт-лотереи не решит проблему «слива» сезона
  • 21/04
    • Лидер «Голден Стэйт» вернется к тренировкам в субботу
  • 21/04
    • «Индиана» обыграла «Кливленд», «Милуоки» сильнее «Бостона»
  • 20/04
    • Баскетболистки УГМК обыграли «Динамо» в полуфинале Евролиги
  • 20/04
    • Кевин Дюрант вошел в число 100 самых влиятельных людей мира по версии Time
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США