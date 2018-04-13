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    Двух россиянок выбрали на драфте женской НБА

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    Мария Вадеева и Раиса Мусина
    На фото:Мария Вадеева и Раиса Мусина
    Игроки сборной России по баскетболу Мария Вадеева и Раиса Мусина были выбраны на драфте женской НБА.

    Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

    19-летняя Вадеева была выбрана под №11 вклубом «Лос-Анджелес Спаркс», который является трехкратным чемпионом (2001, 2002 и 2016) лиги, а в прошлом сезоне дошел до финала.

    20-летняя Мусина попала в «Финикс Меркури», который выбрал ее под №21. «Финикс» также трижды становился чемпионом женской НБА (2007, 2009 и 2014).

    В текущем сезоне Вадеева выступает за курское «Динамо», а Мусина – за УГМК.

    Напомним, в женской НБА выступает 12 клубов. В ходе трех раундов драфта было выбрано 36 игроков.

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