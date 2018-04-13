Двух россиянок выбрали на драфте женской НБА

Игроки сборной России по баскетболубыли выбраны на драфте женской НБА.

Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

19-летняя Вадеева была выбрана под №11 вклубом «Лос-Анджелес Спаркс», который является трехкратным чемпионом (2001, 2002 и 2016) лиги, а в прошлом сезоне дошел до финала.

20-летняя Мусина попала в «Финикс Меркури», который выбрал ее под №21. «Финикс» также трижды становился чемпионом женской НБА (2007, 2009 и 2014).

В текущем сезоне Вадеева выступает за курское «Динамо», а Мусина – за УГМК.

Напомним, в женской НБА выступает 12 клубов. В ходе трех раундов драфта было выбрано 36 игроков.