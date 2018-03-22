«Кливленд» победил «Торонто», «Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Кливленде, завершилась со счетом 132:129 (42:38, 22:41, 34:20, 34:30).

Наибольший вклад в успех хозяев внесли Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 17 передач, а также восстановившийся после травмы Кевин Лав, на счету которого 23 очка и 12 подборов.

Лидеры «Рэпторс» Кайл Лоури и Демар Дерозан набрали 24 и 21 очко соответственно.

«Торонто» удерживает лидерство в Восточной конференции (53 победы, 19 поражений), «Кливленд» идет третьим (42 победы, 29 поражений).

«Кливленд» — «Вашингтон»

у себя дома переиграл– 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30).

Самым результативным игроком стал центровой «Сперс» Ламаркус Олдридж, набравший 27 очков. Кайл Андерсон отметился 16 очками.

В составе «Уизардс» по 21 очку в активе Брэдли Била и Келли Убре.

«Сан-Антонио» одержал пятую победу подряд и поднялся на пятое место в Западной конференции (42 победы, 30 поражений). «Вашингтон» идет шестым на Востоке (40 побед, 31 поражение).

«Сан-Антонио» — «Вашингтон»

Другие результаты:

«Филадельфия» – «Мемфис» — 119:105 (26:19, 32:25, 41:25, 20:36)

«Бруклин» – «Шарлотт» — 105:111 (34:22, 28:21, 25:32, 18:36)

«Майами» – «Нью-Йорк» — 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21)

«Нью-Орлеан» – «Индиана» — 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23)

«Чикаго» – «Денвер» - 102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22)

«Милуоки» – «Клипперс» — 120:127 (24:38, 33:26, 26:33, 37:30)