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    «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт», «Кливленд» обыграл «Милуоки»

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    «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт»
    На фото:«Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт»
    Баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли поражение «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 89:75 (30:21, 19:20, 12:22, 28:12).

    Лучшим игроком встречи стал центровой «Сперс» ЛаМаркус Олдридж, в активе которого дабл-дабл из 33 очков и 12 подборов. Патрик Миллз набрал 12 очков, Дэнни Грин – 11.

    У «Уорриорз» самым результативным стал разыгрывающий Куинн Кук (20). Кевон Луни отметился 12 очками, Андре Игуодала и Ник Янг собрали по 10 очков. Лидеры «Голден Стэйт» Стивен Карри, Клей Томпсон и Кевин Дюрант пропустили встречу из-за травм.

    «Сан-Антонио» занимает пятое место в таблице Западной конференции (41 победа, 30 поражений). «Голден Стэйт» — второй (53-18).

    «Кливленд» на своей площадке перебросал «Милуоки» — 124:117 (26:25, 38:32, 29:28, 31:32).

    Наибольший вклад в успех «Кавальерс» внес Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 12 подборов и 10 передач. Центровой Кевин Лав в первом матче после возвращения набрал 18 очков, Джордан Кларксон добавил в копилку 17 очков.

    У «Бакс» дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов собрал Яннис Адетокунбо, Крис Миддлтон отметился 30 очками.

    «Кливленд» идет третьим на «Востоке» (41-29), «Милуоки» — восьмой (37-33).

    Другие результаты:

    «Филадельфия» – «Шарлотт» — 108:94 (21:18, 28:38, 32:14, 27:24)
    «Индиана» – «Лейкерс» — 110:100 (29:37, 28:22, 35:21, 18:20)
    «Бруклин» – «Мемфис» — 118:115 (32:31, 33:32, 22:31, 31:21)
    «Майами» – «Денвер» — 149:141 2OT (36:37, 28:26, 28:28, 26:27, 31:23)
    «Нью-Йорк» – «Чикаго» — 110:92 (19:18, 28:19, 36:30, 27:25)
    «Сакраменто» – «Детройт» — 90:106 (21:25, 23:19, 22:29, 24:33)

    18 очков Кевина Лава
    Дуэль Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо
    «Майами» во втором овертайме обыграл «Денвер»
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