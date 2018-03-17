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    «Локомотив-Кубань» потерпел четвертое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

    Лига ВТБ Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
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    «Цмоки-Минск» — «Локомотив-Кубань»
    На фото:«Цмоки-Минск» — «Локомотив-Кубань»
    Белорусский «Цмоки-Минск» сумел сенсационно обыграть российский «Локомотив-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Хозяева одержали победу в матче в овертайме и впервые в истории обыграли «Локомотив-Кубань».

    «Цмоки-Минск» — «Локомотив» (Краснодар) — 88:84 ОТ (15:16, 19:23, 21:12, 17:21, 16:12)

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Цмоки-Минск» Девон Сэддлер, набравший 22 очка. У «Локо» 20 очков на свой счет записал Дмитрий Кулагин.

    Отметим, что для краснодарцев это поражение стало четвертым подряд в Единой лиге ВТБ.

    В турнирной таблице «Локо» занимает четвертое место, «Цмоки-Минск» располагается на восьмой строчке.

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