«Голден Стэйт» перебросал «Клипперс»

одержал победу надв матче регулярного чемпионата НБА — 134:127 (34:23, 36:35, 32:34, 32:35).

В составе «Уорриорз» 44 очками, 10 передачами и 6 подборами отметился Стивен Карри. Кевин Дюрант добавил в копилку 21 балл, Клэй Томпсон — 19.

У «парусников» 22 очка набрал Тобиас Харрис, по дабл-даблу сделали ДеАндре Джордан (16 + 14 подборов) и Лу Уильямс (21 + 12 передач).

«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (44 победы, 13 поражений), «Клипперс» — на девятой строке (30-27).

«Кливленд» уступил «Вашингтону»

В другом матче «Сакраменто» дома уступил «Оклахоме-Сити» — 107:110 (21:44, 39:23, 30:18, 17:25).

Героем встречи стал Рассел Уэстбрук, который точный трехочковый бросок с сиреной при равном счете. По итогам матча Уэстбрук оформил 18-й трипл-дабл в сезоне — 10 очков, 11 подборов и 11 передач. Пол Джордж принес «Тандер» 26 очков, Кармело Энтони — 18.

У «Кингз» выделялись Зак Рэндолф (27 + 12 подборов) и Бадди Хилд (16 + 9 подборов).

«Оклахома-Сити» идет пятой на «Западе» (34-26), «Сакраменто» — 13-й (18-40).

44 очка Стивена Карри