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    «Голден Стэйт» перебросал «Клипперс»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер
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    Стивен Карри
    На фото:Стивен Карри
    «Голден Стэйт» одержал победу над «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:127 (34:23, 36:35, 32:34, 32:35).

    В составе «Уорриорз» 44 очками, 10 передачами и 6 подборами отметился Стивен Карри. Кевин Дюрант добавил в копилку 21 балл, Клэй Томпсон — 19.

    У «парусников» 22 очка набрал Тобиас Харрис, по дабл-даблу сделали ДеАндре Джордан (16 + 14 подборов) и Лу Уильямс (21 + 12 передач).

    «Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (44 победы, 13 поражений), «Клипперс» — на девятой строке (30-27).

    «Кливленд» уступил «Вашингтону»

    В другом матче «Сакраменто» дома уступил «Оклахоме-Сити» — 107:110 (21:44, 39:23, 30:18, 17:25).

    Героем встречи стал Рассел Уэстбрук, который точный трехочковый бросок с сиреной при равном счете. По итогам матча Уэстбрук оформил 18-й трипл-дабл в сезоне — 10 очков, 11 подборов и 11 передач. Пол Джордж принес «Тандер» 26 очков, Кармело Энтони — 18.

    У «Кингз» выделялись Зак Рэндолф (27 + 12 подборов) и Бадди Хилд (16 + 9 подборов).

    «Оклахома-Сити» идет пятой на «Западе» (34-26), «Сакраменто» — 13-й (18-40).

    44 очка Стивена Карри
    Баззер-биттер Рассела Уэстбрука
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