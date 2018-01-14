«Индиана» победила «Финикс»

В составе победителей сразу 7 игроков набрали по 10 и более очков. Самым результативным стал Даррен Коллисон — 19 очков. Ещё 17 в активе Виктора Оладипо. За «Финикс» 21 очко набрал Джош Джексон, 15 — Девин Букер. Алексей Лень провёл на площадке 19 минут и отметился дабл-даблом из 12 очков и 10 подборов.
В турнирной таблице «Финикс» идет на 11-м месте в Западной конференции, а «Индиана» занимает 7-ю строчку в Восточной конференции.
Другие результаты:
«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» 118:123 ОТ (29:13, 28:35, 39:34, 13:27, 9:14)
«Миннесота» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» 120:103 (31:33, 26:10, 34:31, 29:29)