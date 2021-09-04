Россия поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сборнаяопередила команду США и поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

Всего на счету российских спортсменов 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград. Сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх.

У американцев 35 золотых, 36 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Лидирует сборная Китая (93-57-50), досрочно выигравшая медальный зачет. Второе место занимает Великобритания (41-38-43).

Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета — здесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.