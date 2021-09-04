Токио-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании
  • 17:41
    • Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Кипром
  • 16:30
    • Россия поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио
  • 11:47
    • Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Токио
  • 09:31
    • Кипр — Россия: на что ставят?
  • 09:17
    • Рублев в пятисетовом матче проиграл Тиафо
    Все новости спорта

    Россия поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

    Токио-2020 Сборная России Медали России
    Сборная России опередила команду США и поднялась на третье место медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

    На счету нашей команды 36 золотых наград
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    На счету нашей команды 36 золотых наград

    Всего на счету российских спортсменов 36 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград. Сборная России повторила свой лучший результат по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх.

    У американцев 35 золотых, 36 серебряных и 30 бронзовых медалей.

    Лидирует сборная Китая (93-57-50), досрочно выигравшая медальный зачет. Второе место занимает Великобритания (41-38-43).

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России одержит первую победу при Карпине?
  • Кипр — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Сколько голов забьют чемпионы мира в Киеве?
  • Украина — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хорваты вновь не выиграют в гостях?
  • Словакия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Парагвай — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Перу — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Токио-2020
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    23, пт.24, сб.25, вс.26, пн.27, вт.28, ср.29, чт.30, пт.31, сб.01, вс.02, пн.03, вт.04, ср.05, чт.06, пт.07, сб.08, вс.
    Академическая гребля Бадминтон Баскетбол Баскетбол 3х3 Бейсбол Бокс Велоспорт Водное поло Волейбол Вольная борьба Гандбол Гольф Гребля на байдарках и каноэ Гребной слалом Греко-римская борьба Дзюдо Карате Конный спорт Лёгкая атлетика Настольный теннис Парусный спорт Плавание Пляжный волейбол Прыжки в воду Прыжки на батуте Регби-7 Синхронное плавание Скалолазание Скейтбординг Современное пятиборье Софтбол Спортивная гимнастика Стрельба Стрельба из лука Сёрфинг Теннис Триатлон Тхэквондо Тяжёлая атлетика Фехтование Футбол Хоккей на траве Художественная гимнастика
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие