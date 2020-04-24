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    МОК выделит национальным олимпийским комитетам более 25 миллионов долларов на подготовку к Играм-2020

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение увеличить поддержку национальных олимпийских комитетов (НОК) в свете подготовки к Играм-2020 в Токио.

    На эти цели дополнительно выделено 25,3 миллиона долларов, а бюджет субсидий для национальных олимпийских комитетов был увеличен с 46,7 миллиона долларов до 57 миллионов.

    «Этот дополнительный бюджет в размере 10,3 миллиона долларов позволит "Олимпийской Солидарности" выделить дополнительные средства на покрытие исключительных расходов, связанных с Играми, которые несут НОК в связи с переносом игр в Токио.

    Эти дополнительные средства будут доступны национальным олимпийским комитетам на основании их заявки», — сообщает на официальном сайте МОК.

    Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса, они пройдут в 2021 году с 23 июля по 8 августа. 0

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