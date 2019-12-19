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    РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

    Токио-2020 Между тем Скандалы Допинг Сборная России
    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от спорта на четыре года.

    Александр Ивлев
    Александр Ивлев

    Об этом заявил председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

    «Готов проинформировать о решениях наблюдательного совета. Присутствовал полный кворум. Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением», — цитирует Ивлева «Р-Спорт».

    В состав набсовета РУСАДА входят Владимир Чехонин, Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.

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