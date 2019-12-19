РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от спорта на четыре года.

Об этом заявил председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

«Готов проинформировать о решениях наблюдательного совета. Присутствовал полный кворум. Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением», — цитирует Ивлева «Р-Спорт».

В состав набсовета РУСАДА входят Владимир Чехонин, Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Игорь Васильченко.

Исполком WADA 9 декабря единогласно признал РУСАДА не соответствующим кодексу организации и решил на основании проверки данных московской антидопинговой лаборатории отстранить российских спортсменов от выступлений на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом своей страны на четыре года. 0