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    ОКР: МОК разрешил России выступать на Олимпиаде-2020 под своим флагом

    Сборная России
    Олимпийский комитет России сделал официальное заявление о допуске сборной России к участию в Олимпиаде-2020.

    Олимпиада в Токио
    Олимпиада в Токио

    Как сообщает официальный сайт ОКР, Международный олимпийский комитет «направил ОКР официальное приглашение, подписанное главой МОК Томасом Бахом».

    «Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что это касается в том числе и представителей легкой атлетики.

    Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. 0

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