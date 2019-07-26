ОКР: МОК разрешил России выступать на Олимпиаде-2020 под своим флагом

Олимпийский комитет России сделал официальное заявление о допускек участию в Олимпиаде-2020.

Как сообщает официальный сайт ОКР, Международный олимпийский комитет «направил ОКР официальное приглашение, подписанное главой МОК Томасом Бахом».

«Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это касается в том числе и представителей легкой атлетики.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. 0