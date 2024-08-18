Беларуска Арина Соболенко и полячка Ига Свентек встретятся в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдёт 18 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свентек

В напряжённом четвертьфинале женской сетки полячка Ига Свентек выбила из чемпионской гонки россиянку Мирру Андрееву, выиграв со счётом 2:1 (4:6, 6:3, 7:5). На корте теннисистки провели 2 часа и 40 минут игрового времени.

Отметим, что Ига Свентек выиграла 16 матч на четвертьфинальной стадии из 17 в рамках турниров WTA 1000.

На предыдущих стадиях турнира в Цинциннати Ига Свентек добилась побед над Мартой Костюк из Украины и Варварой Грачёвой из Франции.

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Ига Свентек занимает 1 место.

Соболенко

Арина Соболенко повторила рекорд турнира в Цинциннати, беларуска третий год подряд добивается выхода в полуфинал «Мастерса» именно в Цинциннати. Впервые Соболенко сыграла в 1/2 финала турнира в 2018 году.

В четвертьфинале WTA 1000 Арина Соболенко выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой (6:3, 6:2).

Ранее Соболенко взяла вверх над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (7:5, 6:2) и итальянской Элизабетт Коччиаретто (6:3,6:4).

Арина Соболенко занимает 3 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Свентек в этом матче можно поставить за 1.60, победу Соболенко букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: 13 раз между собой встречались Ига Свентек и Арина Соболенко. Статистика пока в пользу полячки — 9:4. В этом году Свентек дважды обыграла Соболенка на турнирах в Риме и Мадриде. Но мы верем в белорусскую теннисистку и ставим на ее победу в полуфинальной битве.

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с коэффициентом 2.36.