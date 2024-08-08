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    Полу понадобится третий сет в игре с Накашимой?

    Пол — Накашима. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Накашима
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    Томми Пол
    Американцы Томми Пол и Брэндон Накашима встретятся во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пол

    Томми в первом раунде одержал победу над Лучано Дардери — 6:4, 7:6.

    Американскому теннисисту все-таки не удалось разгромить итальянца, но, несмотря на счет, чувствовалось, что настоящая интрига в этом матче отсутствует.

    Пол отлично сыграл на подаче — Дардери так и не взял на приеме хотя бы гейм. Также стоит отметить, что он не отдал ни одного очка на тай-брейке второго сета.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Пол уверенно провел первый матч на харде после большого перерыва. До этой недели он не играл на твердом покрытии больше четырех месяцев.

    Накашима

    Брэндон тем временем провел в Монреале уже три матча. На этот раз ему пришлось начинать с квалификации.

    В решающем раунде отбора американский теннисист выиграл у британца Билли Харриса (6:4, 7:6).

    В основной сетке Накашима начал с победы над Денисом Шаповаловым — 6:4, 7:6.

    Здесь ему очень помогла слабая игра соперика на приеме — канадец так и не взял на приеме хотя бы гейм, несмотря на то, что у него было четыре брейк-пойнта.

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    Примечательно, что в конце июля Накашима не выиграл ни одного матча в Атланте и прошел лишь раунд в Вашингтоне (проиграл Бену Шелтону в матче с двумя тай-брейками).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.36, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: Брэндон, в принципе, может создать интригу, но не более того. Томми все-таки один из тех, кто действительно способен потревожить главных фаворитов турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    Пол — Накашима: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на теннис. Полу понадобится третий сет в игре с Накашимой?
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