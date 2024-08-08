Американцы Томми Пол и Брэндон Накашима встретятся во втором круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол

Томми в первом раунде одержал победу над Лучано Дардери — 6:4, 7:6.

Американскому теннисисту все-таки не удалось разгромить итальянца, но, несмотря на счет, чувствовалось, что настоящая интрига в этом матче отсутствует.

Пол отлично сыграл на подаче — Дардери так и не взял на приеме хотя бы гейм. Также стоит отметить, что он не отдал ни одного очка на тай-брейке второго сета.

Прогнозы на теннис

В общем, Пол уверенно провел первый матч на харде после большого перерыва. До этой недели он не играл на твердом покрытии больше четырех месяцев.

Накашима

Брэндон тем временем провел в Монреале уже три матча. На этот раз ему пришлось начинать с квалификации.

В решающем раунде отбора американский теннисист выиграл у британца Билли Харриса (6:4, 7:6).

В основной сетке Накашима начал с победы над Денисом Шаповаловым — 6:4, 7:6.

Здесь ему очень помогла слабая игра соперика на приеме — канадец так и не взял на приеме хотя бы гейм, несмотря на то, что у него было четыре брейк-пойнта.

Примечательно, что в конце июля Накашима не выиграл ни одного матча в Атланте и прошел лишь раунд в Вашингтоне (проиграл Бену Шелтону в матче с двумя тай-брейками).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.36, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: Брэндон, в принципе, может создать интригу, но не более того. Томми все-таки один из тех, кто действительно способен потревожить главных фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.