Радукану разделается с Сан легко и непринужденно?

Новозеландка Лулу Сан и британка Эмма Радукану встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Матч пройдет 07 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сан — Радукану, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Лулу Сан

Одним из главных откровений нынешнего уимблдонского турнира стала теннисистка Лулу Сан, которая пробилась уже в четвертый круг мэйджора.

Нельзя сказать, что она туда попала незаслуженно, однако и с сеткой ей откровенно повезло, поскольку пройти двух китаянок и не самую рейтинговую украинку можно даже находясь во второй сотне рейтинга.

Причем в последней своей игре против Чжу Линь новозеландка выиграла обе партии лишь на тайбрейках.

В игре против задорной и хорошо играющей Эммы Радукану шансов на победу практически не будет.

Эмма Радукану

На этом турнире Радукану демонстрирует лучший свой теннис за несколько последних лет, хотя были опасения, что этого снова не произойдет.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Когда британка начала турнир с победы над мексиканкой Сарасуа, то все это списывали на слабость соперницы.

Однако убедительная победа над Саккари в третьем круге отбросила все сомнения в намерениях Эммы побороться за второй титул на турнирах Большого Шлема.

Сложно представить, что должно случиться на корте, чтобы Радукану проиграла малоизвестной Сан, которая, кстати, располагается на 12 мест выше британки в текущем рейтинге.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британскую теннисистку в этом поединке: победа Сан — 5.35, победа Радукану — 1.16.

Прогноз: Британка выиграет матч с солидным заделом

Ставка: Ф2 (-5) за 1.77

Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.79