Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Корентена Муте в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Муте — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Муте

Кто бы мог подумать, что среди всех французов лучшим на этом турнире будет именно Корентен. Безусловно, его выступление стало сюрпризом.

Муте впервые в карьере выиграл три матча на уровне основной сетки на домашнем мэйджоре.

Кто-то скажет, что ему досталась не самая сложно сетка, но с этим аргументом сложно согласиться.

Уже в первом раунде Муте одержал шикарную победу над чилийцем Николасом Харри (6:2, 6:1, 3:6, 6:0), который в прошлом месяце дошел до финала на «Мастерсе» в Риме.

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Дальше была победа над представителем Казахстана Александром Шевченко, а в третьем круге 25-летний теннисист остановил австрийца Себастьяна Офнера.

Синнер

Янник в первых трех матчах подтвердил, что на турнире есть максимум два-три человека, которые способны его остановить.

Итальянец чересчур спокойно и хладнокровно добрался до четвертого раунда.

В предыдущем матче Синнер одержал победу над Павлом Котовым — 6:4, 6:4, 6:4.

Россиянин показал очень хороший теннис, но в ключевых эпизодах соперник всегда действовал значительно лучше.

После матча Котов тоже назвал итальянца лучшим в мире: «Проиграть Синнеру все равно обидно, но я сделал что мог. Янник объективно по игре первый в мире».

Перед этим Синнер выиграл у американца Кристофера Юбэнкса и француза Ришара Гаске.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что у Синнера снова не будет ни малейших проблем. На победу Муте можно поставить за 11.25.

Прогноз: скорее всего, Яннику хватит трех сетов для выхода в следующий раунд. Невысокому французу будет очень тяжело (почти невозможно) справиться с ударами и подачей итальянского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 1.88.