Корентен Муте
Янник Синнер
Муте
Кто бы мог подумать, что среди всех французов лучшим на этом турнире будет именно Корентен. Безусловно, его выступление стало сюрпризом.
Муте впервые в карьере выиграл три матча на уровне основной сетки на домашнем мэйджоре.
Кто-то скажет, что ему досталась не самая сложно сетка, но с этим аргументом сложно согласиться.
Уже в первом раунде Муте одержал шикарную победу над чилийцем Николасом Харри (6:2, 6:1, 3:6, 6:0), который в прошлом месяце дошел до финала на «Мастерсе» в Риме.
Дальше была победа над представителем Казахстана Александром Шевченко, а в третьем круге 25-летний теннисист остановил австрийца Себастьяна Офнера.
Синнер
Янник в первых трех матчах подтвердил, что на турнире есть максимум два-три человека, которые способны его остановить.
Итальянец чересчур спокойно и хладнокровно добрался до четвертого раунда.
В предыдущем матче Синнер одержал победу над Павлом Котовым — 6:4, 6:4, 6:4.
Россиянин показал очень хороший теннис, но в ключевых эпизодах соперник всегда действовал значительно лучше.
После матча Котов тоже назвал итальянца лучшим в мире: «Проиграть Синнеру все равно обидно, но я сделал что мог. Янник объективно по игре первый в мире».
Перед этим Синнер выиграл у американца Кристофера Юбэнкса и француза Ришара Гаске.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры уверены, что у Синнера снова не будет ни малейших проблем. На победу Муте можно поставить за 11.25.
Прогноз: скорее всего, Яннику хватит трех сетов для выхода в следующий раунд. Невысокому французу будет очень тяжело (почти невозможно) справиться с ударами и подачей итальянского теннисиста.
- 1.92Арнальди — Циципас: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.88Джокович — Музетти: прогноз и ставкаСегодня в 21:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-8,5) за 1.88.