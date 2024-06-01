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    Пол возьмет реванш у Серундоло?

    Серундоло — Пол. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Ролан Гаррос» 1 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Пол
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 15:30 мск. Серундоло — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Серундоло

    Франсиско второй год подряд выиграл на французском мэйджоре не менее двух матчей.

    На старте турнира аргентинский теннисист одержал уверенную победу над немцем Янником Ханфманом — 6:3, 6:3, 6:4.

    Во втором раунде Серундоло разгромил австрийца Филипа Мизолича — 6:2, 7:6, 6:0. В обоих случаях 25-летний теннисист очень хорошо сыграл на приеме.

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    Весной лучшим результатом Серундоло на грунте стал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Прежде чем уступить Тейлору Фрицу, он обыграл Александра Зверева и еще кое-кого.

    Пол

    Томми тем времем вообще не заметил своих предыдущих соперников в столице Франции.

    В первом раунде американец разгромил аргентинца Педро Качина — 6:2, 6:3, 6:1.

    В следующем матче Пол спокойно разобрался с итальянцем Фабио Фоньини — 6:1, 6:0, 6:2. В итоге в общей сложности он провел на корте пока всего лишь три с половиной часа.

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    Пол впервые в карьере выиграл на «Ролан Гаррос» два матча. До сих пор его лучшим результатом был выход во второй круг.

    В середине мая можно было убедиться, что Томми прибавил в игре на грунте. На «тысячнике» в Риме 14-я ракетка мира добрался до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 2.13, победу Пола букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: в конце апреля Франсиско выиграл в Мадриде не только у Зверева. Перед этим он остановил Томми — 6:7, 6:4, 6:2. Теперь аргентинец ведет в личных встречах с американцем со счетом 3-2.

    Примечательно, что в прошлом году Серундоло дважды обыграл Пола на траве. Но что касается предстоящего матча, то здесь вряд ли есть смысл ставить на исход. Скорее всего, это будет, возможно, одна из самых напряженных встреч третьего круга.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 37,5 за 1.88.

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    Серундоло — Пол. Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Серундоло — Пол с коэффициентом 1.88.
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