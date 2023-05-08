Австралиец Александар Вукич и южноафриканец Ллойд Харрис встретятся в первом круге «челленджера» в южнокорейском Пусане. Матч пройдет 08 мая, начало — в 05:00 мск. Вукич — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александар Вукич

Вукич не может пробиться во второй эшелон теннисного мужского тура по нескольким причинам. Основная из них — недостаточная сила воля к победе и предельно низкая мотивация.

Все это множится на ограниченное исполнительское мастерство, которое не позволяет ему совершить продвижение дальше по рейтингу. В некоторые промежутки времени, как во время недавнего сеульского «челленджера», он может доходить даже до финалов и выигрывать их.

Однако за последнюю неделю он дважды проиграл одному и тому же сопернику в лице малоизвестного китайца Юнчаокете.

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Похожая история может повториться и в матче с Харрисом, хотя южноафриканский спортсмен очень сильно сдал после травм и может даже проиграть без сопротивления.

Ллойд Харрис

Все любители тенниса знают, на что способен Харрис, но из-за прошлогоднего простоя в шесть месяцев по причине травмы запястья, он откатился в третью сотню рейтинга.

В этом сезоне похвастаться пока нечем, поскольку после выхода в полуфинал на «челленждере» в тенерифе в феврале месяце у Ллойда было подозрение на рецидив травмы, но он не подтвердился.

Однако с последнего зимнего месяца Харрис проиграл три матча подряд, и не совсем понятно, в какой он форме перед стартом в Южной Корее.

В любом случае в поединке против Вукича вполне можно играть на победу, даже не в таком состоянии, которое сейчас имеется у Ллойда.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в австралийского теннисиста в этом поединке: победа Вукича — 1.78, победа Харриса — 1.95.

Прогноз: Вукич хорош, но Харрис может оказать ему достойное сопротивление.

Ставка: П1 за 1.78.

Альтернативный прогноз: В этой игре Вукич выиграет со счетом 2:0.

Альтернативная ставка: «Счет по сетам 2:0» с коэффициентом 2.82.