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    Самсонова проиграет Крейчиковой?

    Крейчикова — Самсонова. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Штутгарте 18 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в первом круге турнира в Штутгарте. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 21:00 мск. Крейчикова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 18 Апреля 2023 года

    Крейчикова

    Барбора на прошлой неделе провела два матча в рамках Кубка Билли Джин Кинг. В первом она выиграла у Катарины Завацкой, а во втором уступила Марте Костюк.

    Но в данном случае лучше обратить внимание на другие моменты.

    Например, в конце февраля чешская теннисистка взяла титул в Дубае. В финале Крейчикова разгромила Игу Швентек, а перед этим ей удалось обыграть Дарью Касаткину, Петру Квитову, Арину Соболенко и Джессику Пегулу.

    Кроме того, чемпионка Ролан Гаррос-2021 прошла по два раунда в Индиан-Уэллсе и Майами. Здесь в обоих случаях ее остановила Арина Соболенко.

    В прошлом году из-за травмы Крейчикова пропустила основную часть грунтового сезона.

    Самсонова

    Людмила вряд ли осталась довольна своей игрой и результатами в предыдущих месяцах.

    Исключением здесь стал лишь турнир в Абу-Даби, где россиянка дошла до финала, в котором проиграла Белинде Бенчич, упустив несколько матчболов.

    После этого было поражение от Софии Кенин в первом круге турнира в Дохе. В Дубае Самсонова прошла второй круг на отказе Чжэн Циньвэнь, после чего с треском влетела Иге Швентек (1:6, 0:6).

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    В Индиан-Уэллсе 15-я ракетка мира не прошла ни одного раунда, сразу же проиграв Бернарде Пере.

    В Майами Самсонова начала разгромной победы над Викторией Голубич, но уже в следующем матче потерпела поражение от Чжэн Циньвэнь.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.59, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.36.

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    В начале февраля Людмила обыграла Барбору в Абу-Даби. Матч получился максимально напряженным, несмотря на то, что россиянке хватило двух сетов — 7:5, 7:6.

    Предстоящая игра, скорее всего, тоже понравится, в первую очередь, нейтральным зрителям.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

    Также стоит добавить, что в прошлом году Самсонова дошла в Штутгарте до полуфинала. Правда, после этого она не выиграла ни одного матча на грунте.

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    Крейчикова — Самсонова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.04.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова проиграет Крейчиковой?
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