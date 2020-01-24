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    Сможет ли 15-летняя американка остановить действующую чемпионку Australian Open?

    Наоми Осака — Кори Гауфф. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Australian Open 24 января 2020 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на WTA Прогнозы на Наоми Осака
    Прогноз на Наоми Осака — Кори Гауфф
    Наоми Осака
    В пятницу, 24 января, японская теннисистка Наоми Осака сыграет с американкой Кори Гауфф в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии. Ориентировочное начало матча — в 11:00 мск. Прогноз на Наоми Осака — Кори Гауфф.

    Наоми Осака

    Японка является четвертой ракеткой мира, а в Мельбурне ей достался третий номер посева.

    Осака является действующей чемпионкой турнира. Это был второй титул на ТБШ после победы на US Open-2018.

    Наоми начала сезон в Брисбене, где сумела обыграть трех подряд соперниц, но в полуфинале уступила чешке Каролине Плишковой — 7:6, 6:7, 2:6.

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    Даже без титула этот турнир позволил как следует подготовиться к Australian Open. Здесь уже Осака провела две игры и в обеих победила с одинаковым счетом — 6:2, 6:4. Были легко обыграны чешка Мария Боузкова и китаянка Чжэн Сайсай.

    До неудачи в Брисбене у Осаки была серия из 14 подряд побед. Таким образом, она выиграла уже 16 поединков из 17-ти.

    Кори Гауфф

    Американка в свои 15 лет является одной из главных восходящих звезд женского Тура. Гауфф занимает 67-е место в рейтинге WTA, что является фантастическим показателем для ее возрастом.

    Гауфф уже завоевала один титул WTA, а также показала себя во всей красе в прошлом году. На Уимблдоне ей удалось дойти до 4-го раунда, а на US Open — до третьего.

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    Новый сезон Кори начала в Окленде, где сначала разгромила Викторию Кужмову из Словакии — 6:3, 6:1. Затем была встреча с немкой Лаурой Зигемунд и поражение не без борьбы — 7:5, 2:6, 3:6.

    В Австралии Гауфф вновь блистает. В первом круге она расправилась с самой Винус Уильямс — 7:6, 6:3. Во втором не без проблем, но была пройдена румынка Сорана Кырстя — 4:6, 6:3, 7:5.

    Прогноз

    Единственная встреча теннисисток состоялась в прошлом году на харде US Open — тогда победу в двух сетах одержала Наоми Осака (6:3, 6:0).

    Букмекеры и сейчас считают фавориткой японку — 1.20 против 4.55. Гауфф очень хороша, но Осака сейчас находится на пике, это ее турнир и ее время. Предлагаем поставить на победу Наоми Осаки в двух сетах за 1.64. 0

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