«Торонто»
Турнирное положение: За прошедшие недели «Торонто» сумел вернуться к своему продуктивному хоккею, что значительно отразилось на его позициях в таблице. Сейчас клуб расположился вслед за «Бостоном» на четвертой строчке.
Последние матчи: За 10 последних матчей «кленовые листья» проиграли только один раз — «Вегасу» (2:6).
Травмированные игроки: И это при том, что одновременно не могут играть Джиордано, Клинберг, Мюррей и Тимминс.
Общий тонус клуба: Матч против «Бостона» будет репетицией потенциального финала конференции, хоть «мишки» сейчас и не выглядят сильнейшей командой Востока.
«Бостон»
Турнирное положение: Настройки «Бостона» сбились, но это и не удивительно, поскольку всегда на пределе играть клуб не может.
Последние матчи: За пять последних поединков подопечные Монтгомери смогли победить всего лишь один раз, поэтому неудивительно, что клуб заметно отстал от лидирующей «Флориды».
Травмированные игроки: Постепенно начал пополняться лазарет. Сейчас не могут играть Брезо, Линдхольм, Поитрас и Лучич.
Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» получится от ножа, и там никто не будет отсиживаться у собственных ворот.
Статистика для ставок
- «Бостон» в шести из восьми последних поединков играл овертаймы
- Три последних матча между этими клубами не завершались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.69, на гостей — 2.78.
Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.
- 2.00ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставка
- 1.82Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставка
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Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.