В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 05 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: За прошедшие недели «Торонто» сумел вернуться к своему продуктивному хоккею, что значительно отразилось на его позициях в таблице. Сейчас клуб расположился вслед за «Бостоном» на четвертой строчке.

Последние матчи: За 10 последних матчей «кленовые листья» проиграли только один раз — «Вегасу» (2:6).

Травмированные игроки: И это при том, что одновременно не могут играть Джиордано, Клинберг, Мюррей и Тимминс.

Общий тонус клуба: Матч против «Бостона» будет репетицией потенциального финала конференции, хоть «мишки» сейчас и не выглядят сильнейшей командой Востока.

«Бостон»

Турнирное положение: Настройки «Бостона» сбились, но это и не удивительно, поскольку всегда на пределе играть клуб не может.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: За пять последних поединков подопечные Монтгомери смогли победить всего лишь один раз, поэтому неудивительно, что клуб заметно отстал от лидирующей «Флориды».

Травмированные игроки: Постепенно начал пополняться лазарет. Сейчас не могут играть Брезо, Линдхольм, Поитрас и Лучич.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» получится от ножа, и там никто не будет отсиживаться у собственных ворот.



Статистика для ставок

«Бостон» в шести из восьми последних поединков играл овертаймы

Три последних матча между этими клубами не завершались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.69, на гостей — 2.78.

Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.