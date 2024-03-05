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    «Торонто» по силам разобраться с «мишками»?

    «Торонто» — «Бостон». Ставка (к. 2.26), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Бостон»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 05 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: За прошедшие недели «Торонто» сумел вернуться к своему продуктивному хоккею, что значительно отразилось на его позициях в таблице. Сейчас клуб расположился вслед за «Бостоном» на четвертой строчке.

    Последние матчи: За 10 последних матчей «кленовые листья» проиграли только один раз — «Вегасу» (2:6).

    Травмированные игроки: И это при том, что одновременно не могут играть Джиордано, Клинберг, Мюррей и Тимминс.

    Общий тонус клуба: Матч против «Бостона» будет репетицией потенциального финала конференции, хоть «мишки» сейчас и не выглядят сильнейшей командой Востока.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Настройки «Бостона» сбились, но это и не удивительно, поскольку всегда на пределе играть клуб не может.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних поединков подопечные Монтгомери смогли победить всего лишь один раз, поэтому неудивительно, что клуб заметно отстал от лидирующей «Флориды».

    Травмированные игроки: Постепенно начал пополняться лазарет. Сейчас не могут играть Брезо, Линдхольм, Поитрас и Лучич.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» получится от ножа, и там никто не будет отсиживаться у собственных ворот.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» в шести из восьми последних поединков играл овертаймы

    • Три последних матча между этими клубами не завершались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.69, на гостей — 2.78.

    Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: Вероятность овертайма в этой игре весьма высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.26.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.85.

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    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Бостон» с коэффициентом 2.26. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Торонто» по силам разобраться с «мишками»?
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