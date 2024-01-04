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    «Лада» способна прервать текущую победную серию «Нефтехимика»?

    «Нефтехимик» — «Лада». Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 4 января 2024 года

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    Трой Джозефс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 4 января. Начало встречи — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 04 Января 2024 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:30 Лада Лада
  • КХЛ
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    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: В 46 играх «Нефтехимику» удалось набрать 43 очка, с которыми он твердо расположен на десятом месте в Восточной конференции. На 3 балла клуб из Нижнекамска отстает от «Амура» и на 5 очков — от восьмой «Сибири» при одинаковом количестве матчей.

    Последние матчи: В 20-х числах декабря «Нефтехимик» потерпел три поражения подряд, а если говорить о более продолжительном периоде, то 10 предыдущих встреч из 13 обернулись для нижнекамцев провалом.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Лада

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    Однако завершить 2023 год команде Олега Леонтьева удалось на позитиве: в двух гостевых дерби с «Адмиралом» она одержала верх, продемонстрировав при этом хорошую результативность (4:3, 5:2).

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    Не сыграют: Вратарь Эмиль Гарипов, защитник Илья Хохлов, нападающий Наиль Якупов — травмы.

    Состояние команды: Несмотря на очередной форменный спад, «Нефтехимик» остается одним из претендентов на место в зоне топ-8, однако его частые ошибки и более убедительные результаты прямых конкурентов значительно усложняют команде Леонтьева ее путь к восьмой позиции.

    «Лада»

    Турнирное положение: По итогам 47 матчей «Лада» занимает четвертое место в Восточной конференции с 57 очками. Такое же количество баллов набрал третий «Салават Юлаев», которому потребовалось на три игры меньше. От преследователей тольяттинцы оторвались на 2 очка.

    Последние матчи: 7 декабря «Лада» принимала «Нефтехимик» на своем льду, где не оставила аутсайдеру ни малейшего шанса (3:0), а говоря о более актуальных результатах, стоит напомнить о трех победах, коих тольяттинцы добились в шести встречах второй половины прошлого месяца.

    В паре недавних матчей команда Олега Браташа уничтожила фаворитов — «Металлург» Мг (5:1) и «Динамо» Москва (4:0), а в игре 30-го декабря «Лада» уступила «Авангарду» (1:2).

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    • Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Никита Попугаев — травмы.

    Состояние команды: Несмотря на неуступчивую конкуренцию, «Лада» всеми силами старается ухватиться за шанс вернуться в первую тройку, но при этом вынуждена параллельно оглядываться назад, где преследователи вроде «Трактора» и «Автомобилиста» караулят ее ошибки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.28, ничья — в 3.98, а победа «Лады» — в 2.68.

    В преддверии очередной паузы в КХЛ «Нефтехимик» добился двух побед подряд на Дальнем Востоке. Однако «Лада» — это немного другой уровень, если сравнивать ее с «Адмиралом», который на прошлой неделе обыграла команда Олега Леонтьева.

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    Тольяттинцы продолжают погоню за тремя сильнейшими клубами Востока, поэтому в предстоящей встрече они выложатся на максимум. А недавние успехи «Нефтехимика» послужат для команды Браташа уроком.

    Недооценки соперника со стороны гостей точно не будет, поэтому в их победу вполне можно поверить. Наши прогноз и ставка — «Лада» победит в матче за 2.04.

    В двух матчах из трех последних и «Нефтехимик», и «Лада» забрасывали по 4 шайбы и более. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.98.

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    «Нефтехимик» — «Лада»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Лада» способна прервать текущую победную серию «Нефтехимика»?
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