«Нефтехимик»
Турнирное положение: В 46 играх «Нефтехимику» удалось набрать 43 очка, с которыми он твердо расположен на десятом месте в Восточной конференции. На 3 балла клуб из Нижнекамска отстает от «Амура» и на 5 очков — от восьмой «Сибири» при одинаковом количестве матчей.
Последние матчи: В 20-х числах декабря «Нефтехимик» потерпел три поражения подряд, а если говорить о более продолжительном периоде, то 10 предыдущих встреч из 13 обернулись для нижнекамцев провалом.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Лада
Однако завершить 2023 год команде Олега Леонтьева удалось на позитиве: в двух гостевых дерби с «Адмиралом» она одержала верх, продемонстрировав при этом хорошую результативность (4:3, 5:2).
Не сыграют: Вратарь Эмиль Гарипов, защитник Илья Хохлов, нападающий Наиль Якупов — травмы.
Состояние команды: Несмотря на очередной форменный спад, «Нефтехимик» остается одним из претендентов на место в зоне топ-8, однако его частые ошибки и более убедительные результаты прямых конкурентов значительно усложняют команде Леонтьева ее путь к восьмой позиции.
«Лада»
Турнирное положение: По итогам 47 матчей «Лада» занимает четвертое место в Восточной конференции с 57 очками. Такое же количество баллов набрал третий «Салават Юлаев», которому потребовалось на три игры меньше. От преследователей тольяттинцы оторвались на 2 очка.
Последние матчи: 7 декабря «Лада» принимала «Нефтехимик» на своем льду, где не оставила аутсайдеру ни малейшего шанса (3:0), а говоря о более актуальных результатах, стоит напомнить о трех победах, коих тольяттинцы добились в шести встречах второй половины прошлого месяца.
В паре недавних матчей команда Олега Браташа уничтожила фаворитов — «Металлург» Мг (5:1) и «Динамо» Москва (4:0), а в игре 30-го декабря «Лада» уступила «Авангарду» (1:2).
Не сыграют: Нападающие Скотт Космачук, Данила Моисеев, Алексей Ожгихин, Никита Попугаев — травмы.
Состояние команды: Несмотря на неуступчивую конкуренцию, «Лада» всеми силами старается ухватиться за шанс вернуться в первую тройку, но при этом вынуждена параллельно оглядываться назад, где преследователи вроде «Трактора» и «Автомобилиста» караулят ее ошибки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.28, ничья — в 3.98, а победа «Лады» — в 2.68.
В преддверии очередной паузы в КХЛ «Нефтехимик» добился двух побед подряд на Дальнем Востоке. Однако «Лада» — это немного другой уровень, если сравнивать ее с «Адмиралом», который на прошлой неделе обыграла команда Олега Леонтьева.
Тольяттинцы продолжают погоню за тремя сильнейшими клубами Востока, поэтому в предстоящей встрече они выложатся на максимум. А недавние успехи «Нефтехимика» послужат для команды Браташа уроком.
В двух матчах из трех последних и «Нефтехимик», и «Лада» забрасывали по 4 шайбы и более. Поэтому наш альтернативный прогноз — тотал больше 5 за 1.98.