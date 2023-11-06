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    «Сибирь» покончит с серией поражений в ближайшем гостевом матче

    «Автомобилист» — «Сибирь». Ставка и прогноз (к. 2.52) на хоккейный матч КХЛ 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Сибирь»
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    «Сибирь» в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 6 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Ноября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
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    «Автомобилист»

    Со второй половины октября «Автомобилист» вошел в фазу регресса: екатеринбуржцы начали часто проигрывать, изредка размешивая неудачные матчи победами. Такой форменный спад имеет негативные последствия.

    В частности, «Автомобилист» опустился на пятую строчку в Восточной конференции с 33 очками после 28 матчей. Сколько же баллов набрал четвертый «Салават Юлаев» и шестой «Авангард», которые провели на две игры меньше.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Сибирь

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    В период с 17 по 29 октября команда Николая Заварухина провела шесть матчей, пять из которых закончились поражениями в основное время и минимум тремя пропущенными шайбами. В двух ноябрьских встречах из трех уральцы победили, а еще в одной забрали один балл.

    Все прогнозы на КХЛ

    Все три матча в ноябре «Автомобилист» провел на своем катке. Сперва он разгромил «Куньлунь» (3:0), после чего уступил «Барысу» в серии буллитов (2:3 Б). В последней игре екатеринбуржцы одержали верх над «Нефтехимиком» (2:1).

    «Сибирь»

    Неделями ранее «Сибирь» демонстрировала фантастические по своим меркам и ресурсам результаты, возможно, подводя лучший отрезок сезона. Однако последние матчи приземлили команду, и теперь ей предстоит наверстывать упущенное.

    По итогам 26 матчей «Сибирь» осталась с 27 очками и опустилась на девятое место в Восточной конференции. Один из ее прямых конкурентов — «Нефтехимик» — имеет столько же баллов при равном количестве проведенных встреч и находится на восьмой строчке.

    Во второй половине прошлого месяца команда Дэвида Немировского добилась четырех побед подряд, обыграв соперников разного калибра — от «Торпедо» и «Ак Барса» до мощнейшего на тот момент «Спартака».

    Безупречную серию «Сибири» испортил ЦСКА, которому она крупно проиграла дома (3:6). А последнюю на данный момент победу команда Немировского оформила 30-го числа, разобравшись по буллитам с «Витязем». В остальных встречах новосибирцы уступили «Нефтехимику» (1:3) и «Салавату Юлаеву» (0:2).

    Коэффициенты

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.00, а на победу «Сибири» — 3.35.

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    Прогноз

    После идеальной беспроигрышной серии новосибирцы провалили несколько матчей, что, бесспорно, не может их устраивать на фоне высокой конкуренции в борьбе за место в кубковой восьмерке.

    Однако улучшить ситуацию и вновь вернуться в зону топ-8 команда Дэвида Немировского будет готова в встрече с «Автомобилистом», который, несмотря на пару успешных матчей, не решил все свои игровые проблемы, а его командная форма едва ли позволит сохранить высокий темп на дистанции.

    Ставка

    В гостевом матче неделями ранее новосибирцы одержали победу. И сейчас им ничего не мешает это повторить. Наши прогноз и ставка — «Сибирь» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.52.

    Если не привязываться к результативности, которая — с учетом нынешних атакующих показателей обеих команд — вряд ли будет высокой, в качестве альтернативы можно взять ставку — «Сибирь» не проиграет за 1.93.

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    «Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» покончит с серией поражений в ближайшем гостевом матче
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