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    Канадский коллектив справится в «Вашингтоном»?

    «Оттава» — «Вашингтон». Ставка (к. 2.17), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 19 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Вашингтон»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Канадиан Тайр Центре» 19 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Октября 2023 года

    «Оттава»

    «Оттава» отлично себя чувствует на стартовом отрезке сезона, несмотря на то, что первый матч она проиграла, за то в двух остальных не оставила своим соперникам ни единого шанса.

    В матчах против «Тампы» и «Филадельфии» клуб Ди Джея Смита по делу забрал очки, забросив в каждом поединке по пять шайб.

    Откровенно порадовал Тарасенко, который в новом клубе сразу же почувствовал себя своим, поэтому его противостояние с Овечкиным ожидается особенно.

    Все прогнозы на НХЛ

    Два последних матча против «столичных» канадский клуб не мог закончить в отведенные 60 минут игрового времени, поэтому подобного развития событий мы вправе ожидать и в предстоящей встрече.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» начал сезон весьма неоднозначно. В первом матче против принципиального соперника «Питтсбурга» он проиграл без вариантов, уступив с разгромным счетом 0:4.

    От второго матча по календарю не ожидалось ничего хорошего, но тут «столичные» внезапно проснулись и смогла одолеть крайне непростой «Калгари», хоть и по буллитам.

    Пока что откровенно не радует игра Овечкина, который не то, что не набрал ни одного очка за два первых стартовых поединка, а вообще ни разу не бросил по воротам соперника.

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    Игра с «Оттавой» обещает быть огненной, поскольку оба этих клуба на старте сезона любят играть друг с другом результативной, а два года назад примерно в это же время на двоих клубы забросили 12 шайб.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 4.69, на гостей — 3.26.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Клубы выдадут очередной результативный матч.

    Альтернативный прогноз: Два клуба сопоставимы по силам и возможностям, поэтому поставим на овертайм.

    Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.17.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.

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    «Оттава» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на хоккей. Канадский коллектив справится в «Вашингтоном»?
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