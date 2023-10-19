В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Канадиан Тайр Центре» 19 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

«Оттава» отлично себя чувствует на стартовом отрезке сезона, несмотря на то, что первый матч она проиграла, за то в двух остальных не оставила своим соперникам ни единого шанса.

В матчах против «Тампы» и «Филадельфии» клуб Ди Джея Смита по делу забрал очки, забросив в каждом поединке по пять шайб.

Откровенно порадовал Тарасенко, который в новом клубе сразу же почувствовал себя своим, поэтому его противостояние с Овечкиным ожидается особенно.

Все прогнозы на НХЛ

Два последних матча против «столичных» канадский клуб не мог закончить в отведенные 60 минут игрового времени, поэтому подобного развития событий мы вправе ожидать и в предстоящей встрече.

«Вашингтон»

«Вашингтон» начал сезон весьма неоднозначно. В первом матче против принципиального соперника «Питтсбурга» он проиграл без вариантов, уступив с разгромным счетом 0:4.

От второго матча по календарю не ожидалось ничего хорошего, но тут «столичные» внезапно проснулись и смогла одолеть крайне непростой «Калгари», хоть и по буллитам.

Пока что откровенно не радует игра Овечкина, который не то, что не набрал ни одного очка за два первых стартовых поединка, а вообще ни разу не бросил по воротам соперника.

Игра с «Оттавой» обещает быть огненной, поскольку оба этих клуба на старте сезона любят играть друг с другом результативной, а два года назад примерно в это же время на двоих клубы забросили 12 шайб.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 4.69, на гостей — 3.26.

Прогноз и ставка

Прогноз: Клубы выдадут очередной результативный матч.

Альтернативный прогноз: Два клуба сопоставимы по силам и возможностям, поэтому поставим на овертайм.

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.17.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.