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    ЦСКА не намерен жалеть «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» — ЦСКА. Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — ЦСКА
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    ЦСКА во встрече с «Металлургом» Мг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Нефтехимик»

    В этот сезон «Нефтехимик» традиционно входил в списке вероятных неудачников. И если отбросить саму игру и взглянуть на статистику, то так оно пока и происходит. В двух встречах нижнекамцам досталось всего одно очко и десятая строка на Востоке.

    Но стоит вернуться к разбору игры «Нефтехимика», и уже становится не все так очевидно. С каждым из двух соперников на старте команда Олега Леонтьева старалась сражаться на равных, делая акцент на атаке, но все время ей не хватало характера, причем в разных его проявлениях.

    Коэффициенты матча Нефтехимик — ЦСКА

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    К примеру, в первой встрече — с «Динамо» Минск дома — «Нефтехимик» оформил промежуточный перевес в три шайбы, который был установлен во втором периоде. Но эту убойную фору команда Олега Леонтьева успела прожечь, а затем проиграла в овертайме (4:5 ОТ).

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    Противоположная картина была в игре с «Северсталью», от которой «Нефтехимик» получил четыре безответные шайбы к 13-й минуте первого периода. В надежде на невообразимое спасение нижнекамцы дважды сокращали разрыв до двух шайб, однако на большее рассчитывать не могли (3:5).

    ЦСКА

    Действующий обладатель Кубка Гагарина явно далек от чемпионской формы. Иначе как объяснить 2 набранных очка по итогам трех матчей и восьмое место в Западной конференции с отрицательной разницей забитых и пропущенных 8:10.

    Размашистый вход в новый сезон — с мечтами о победе в Кубке Открытия — напрочь был испорчен «Ак Барсом». С гостями из Казани ЦСКА долго держался на равных, но в какой-то момент развалился и проиграл крупно (2:5).

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    • Выместить злость после собственной неудачи команда Сергея Федорова смогла в следующем матче. Усадив на лавку Ивана Федотова, ЦСКА, с Александром Шарыченковым в воротах, одержал крупную победу над «Адмиралом» (4:1).

    Но еще в одной встрече с серьезным соперником ЦСКА постигла новая неудача. В битве с «Металлургом» Мг москвичам не давали свободно вздохнуть в течение всех трех периодов. На фоне «Магнитки» команда смотрелась безвольно и понесла за это заслуженное наказание (2:4).

    Коэффициенты

    На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью — 4.60, а на победу ЦСКА — 1.76.

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    Прогноз

    В своем втором матче регулярного сезона «Нефтехимик» точно не был безнадежен. Он забросил «Северстали» три шайбы, старался выглядеть эффектно, но избежать поражения не сумел. Однако ЦСКА — это другая история. Столичный клуб явно недоволен фактом двух поражений в трех матчах, поэтому одному из главных аутсайдеров Востока вряд ли можно рассчитывать на то, что фортуна им улыбнется.

    Ставка

    Даже не в оптимальной форме москвичи уверенно разделались с «Адмиралом». Примерно то же самое мы увидим в Нижнекамске. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой -1 за 2.00.

    Несмотря на очевидное преимущество в классе, ЦСКА не позволит играть с «Нефтехимиком» вполсилы, а значит, можно ожидать, что команда Сергея Федорова возьмется за соперника без промедлений. Наш альтернативный прогноз — ЦСКА победит в первом периоде за 2.36.

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    «Нефтехимик» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА не намерен жалеть «Нефтехимик»
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