В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

В этот сезон «Нефтехимик» традиционно входил в списке вероятных неудачников. И если отбросить саму игру и взглянуть на статистику, то так оно пока и происходит. В двух встречах нижнекамцам досталось всего одно очко и десятая строка на Востоке.

Но стоит вернуться к разбору игры «Нефтехимика», и уже становится не все так очевидно. С каждым из двух соперников на старте команда Олега Леонтьева старалась сражаться на равных, делая акцент на атаке, но все время ей не хватало характера, причем в разных его проявлениях.

Коэффициенты матча Нефтехимик — ЦСКА 1X2Новым игрокам 4.304.601.65Бонус$9500

К примеру, в первой встрече — с «Динамо» Минск дома — «Нефтехимик» оформил промежуточный перевес в три шайбы, который был установлен во втором периоде. Но эту убойную фору команда Олега Леонтьева успела прожечь, а затем проиграла в овертайме (4:5 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Противоположная картина была в игре с «Северсталью», от которой «Нефтехимик» получил четыре безответные шайбы к 13-й минуте первого периода. В надежде на невообразимое спасение нижнекамцы дважды сокращали разрыв до двух шайб, однако на большее рассчитывать не могли (3:5).

ЦСКА

Действующий обладатель Кубка Гагарина явно далек от чемпионской формы. Иначе как объяснить 2 набранных очка по итогам трех матчей и восьмое место в Западной конференции с отрицательной разницей забитых и пропущенных 8:10.

Размашистый вход в новый сезон — с мечтами о победе в Кубке Открытия — напрочь был испорчен «Ак Барсом». С гостями из Казани ЦСКА долго держался на равных, но в какой-то момент развалился и проиграл крупно (2:5).

Выместить злость после собственной неудачи команда Сергея Федорова смогла в следующем матче. Усадив на лавку Ивана Федотова, ЦСКА, с Александром Шарыченковым в воротах, одержал крупную победу над «Адмиралом» (4:1).

Но еще в одной встрече с серьезным соперником ЦСКА постигла новая неудача. В битве с «Металлургом» Мг москвичам не давали свободно вздохнуть в течение всех трех периодов. На фоне «Магнитки» команда смотрелась безвольно и понесла за это заслуженное наказание (2:4).

Коэффициенты

На победу «Нефтехимика» букмекеры дают коэффициент 3.70, на ничью — 4.60, а на победу ЦСКА — 1.76.

Прогноз

В своем втором матче регулярного сезона «Нефтехимик» точно не был безнадежен. Он забросил «Северстали» три шайбы, старался выглядеть эффектно, но избежать поражения не сумел. Однако ЦСКА — это другая история. Столичный клуб явно недоволен фактом двух поражений в трех матчах , поэтому одному из главных аутсайдеров Востока вряд ли можно рассчитывать на то, что фортуна им улыбнется.

Ставка

Даже не в оптимальной форме москвичи уверенно разделались с «Адмиралом». Примерно то же самое мы увидим в Нижнекамске. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит с форой -1 за 2.00.

Несмотря на очевидное преимущество в классе, ЦСКА не позволит играть с «Нефтехимиком» вполсилы, а значит, можно ожидать, что команда Сергея Федорова возьмется за соперника без промедлений. Наш альтернативный прогноз — ЦСКА победит в первом периоде за 2.36.