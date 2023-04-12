«Питтсбург»
«Питтсбургу» откровенно повезло в последнем игровом дне, когда клуб Салливана не проводил матчей, но при этом получил более выгодные расклады перед последними матчами регулярного сезона для оформления путевки в плей-офф.
Пенсильванской команде осталось провести два матча против главных аутсайдером лиги в лице «Чикаго» и «Коламбуса», и она не может себе позволить проиграть.
Коэффициенты матча Питтсбург — Чикаго
Сейчас пенсильванский клуб располагается на девятом месте в восточной конференции, имея 90 очка после 80 сыгранных матчей. Подопечные Салливана отстают от «Айлендерс» на одно очко, а от «Флориды» на два, н опри этому у «пингвинов» на одну игру в запасе больше.
«Чикаго»
«Чикаго» выглядит крайне неубедительно и всего лишь одна победа за более, чем 10 матчей, отчетливо характеризует состояние клуба из Иллинойса.
В игре против «Питтсбурга» рассчитывать откровенно не на что, поскольку
«пингвинам» нужно во что бы то ни стало выигрывать, и они приложат максимум усилий, чтобы разобраться с «Блэкхокс» на своем льду.
«Чикаго» размещается на последнем месте в конференции с 56 очками после 80 сыгранных матчей. Два последних матча на территории «пингвинов» коллектив из Иллинойса проиграл.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.50, на гостей — 7.00.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Питтсбург» спокойно выиграет этот поединок.
Альтернативный прогноз: Голов в этом матче будет более, чем достаточно.
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.