В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «ПиПиДжи Пэйнтс Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Питтсбург» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

«Питтсбургу» откровенно повезло в последнем игровом дне, когда клуб Салливана не проводил матчей, но при этом получил более выгодные расклады перед последними матчами регулярного сезона для оформления путевки в плей-офф.

Пенсильванской команде осталось провести два матча против главных аутсайдером лиги в лице «Чикаго» и «Коламбуса», и она не может себе позволить проиграть.

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Сейчас пенсильванский клуб располагается на девятом месте в восточной конференции, имея 90 очка после 80 сыгранных матчей. Подопечные Салливана отстают от «Айлендерс» на одно очко, а от «Флориды» на два, н опри этому у «пингвинов» на одну игру в запасе больше.

«Чикаго»

«Чикаго» выглядит крайне неубедительно и всего лишь одна победа за более, чем 10 матчей, отчетливо характеризует состояние клуба из Иллинойса.

В игре против «Питтсбурга» рассчитывать откровенно не на что, поскольку

«пингвинам» нужно во что бы то ни стало выигрывать, и они приложат максимум усилий, чтобы разобраться с «Блэкхокс» на своем льду.

«Чикаго» размещается на последнем месте в конференции с 56 очками после 80 сыгранных матчей. Два последних матча на территории «пингвинов» коллектив из Иллинойса проиграл.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.50, на гостей — 7.00.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Питтсбург» спокойно выиграет этот поединок.

Альтернативный прогноз: Голов в этом матче будет более, чем достаточно.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.