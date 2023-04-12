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    «Пингвины» не могут позволить себе проиграть

    «Питтсбург» — «Чикаго». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Чикаго»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет в «ПиПиДжи Пэйнтс Арена» 12 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Питтсбург» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2023 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:30 Чикаго Чикаго
  • НХЛ
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    «Питтсбург»

    «Питтсбургу» откровенно повезло в последнем игровом дне, когда клуб Салливана не проводил матчей, но при этом получил более выгодные расклады перед последними матчами регулярного сезона для оформления путевки в плей-офф.

    Пенсильванской команде осталось провести два матча против главных аутсайдером лиги в лице «Чикаго» и «Коламбуса», и она не может себе позволить проиграть.

    Коэффициенты матча Питтсбург — Чикаго

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    Сейчас пенсильванский клуб располагается на девятом месте в восточной конференции, имея 90 очка после 80 сыгранных матчей. Подопечные Салливана отстают от «Айлендерс» на одно очко, а от «Флориды» на два, н опри этому у «пингвинов» на одну игру в запасе больше.

    «Чикаго»

    «Чикаго» выглядит крайне неубедительно и всего лишь одна победа за более, чем 10 матчей, отчетливо характеризует состояние клуба из Иллинойса.

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    В игре против «Питтсбурга» рассчитывать откровенно не на что, поскольку
    «пингвинам» нужно во что бы то ни стало выигрывать, и они приложат максимум усилий, чтобы разобраться с «Блэкхокс» на своем льду.

    «Чикаго» размещается на последнем месте в конференции с 56 очками после 80 сыгранных матчей. Два последних матча на территории «пингвинов» коллектив из Иллинойса проиграл.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.50, на гостей — 7.00.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Питтсбург» спокойно выиграет этот поединок.

    Альтернативный прогноз: Голов в этом матче будет более, чем достаточно.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.

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    «Питтсбург» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Пингвины» не могут позволить себе проиграть
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