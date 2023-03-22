В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадцы из Британской Колумбии провели 69 матчей и собрали 67 очков. В Западной конференции команда занимает 12-е место и отстает по дополнительным показателям до 11-го «Сент-Луиса». Подняться выше сейчас нереально.

В первой половине марта «Ванкувер» был королем Западного лагеря. В этот период он оформил пять подряд побед. Трижды в серии «Накерс» убили соперников в основное время, забрасывая по 4+ шайбы и делая красивую разницу в 3 гола.

Остановить таранный «Ванкувер» — задача со звездочкой, которую не могли решить даже топ-соперники. Но тут за дело взялась «Аризона». «Койоты» утихомирили команду Рика Токкета в матче 17 марта (2:3).

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За выездом в Темпе последовало путешествие в Калифорнию. В «Золотом штате» для «Ванкувера» все сложилось удачно. «Кэнакс» подрезали по 2 очка у «Лос-Анджелеса» (3:2 Б) и «Анахайма» (2:1).

«Вегас»

Весь южный пригород Лас-Вегаса гудит. Местная команда лидирует в Западной конференции с 92 очками после 70 матчей. По дополнительным показателям она опережает «Лос-Анджелес». В активе «Кингз» 71 встреча.

В период с 10 по 15 марта «Вегас» отбомбил энергозатратную серию, в которую вошли четыре матча. В таком бешеном темпе «Голден Найтс» умудрились выиграть все.

В трех матчах «Вегас» сбрил соперников, забрасывая по 4+ шайбы. Все три раза он мочил конкурентов в основное время. В вин-стрик команды Брюса Кэссиди попали игры с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ), «Каролиной» (4:0), «Сент-Луисом» (5:3) и «Филадельфией» (5:3).

После крутой плюсовой серии «Вегас» дома закусился с «Калгари». Однако еще один топ-матч команда физически не вывезла (2:7). Но как только в соперники «Голден Найтс» получили андердога, они устроили шикарный перфоманс. На своем льду «рыцари» расщепили «Коламбус» (7:2).

Коэффициенты

Победу «Ванкувера» букмекеры оценивают в 2.80, ничью — в 4.50, а победу «Вегаса» — в 2.11.

Прогноз

Перед матчем среды «Ванкувер» по-царски разобрался с двумя калифорнийскими командами. Но едва ли это будет иметь значение на фоне «Вегаса», ближайшая цель которого — сохранить первую позицию на Западе.

Если вынести за рамки встречу с «Калгари», «Голден Найтс» на данном этапе максимально приближены к праймовой форме . На кураже и со значимой целью они завалят «Ванкувер», который не выдержит своего же гиперскоростного темпа.

Ставка

В матче в Канаде достаточно поверить в фаворита. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 2.11.

В четырех выигранных матчах из пяти последних «Голден Найтс» срезали соперников с разницей в 2+ шайбы. Поэтому дополнительно можно взять вариант — «Вегас» победит с форой -1.5 за 2.61.