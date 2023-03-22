ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта Александар МитровичПродуть за 90 секунд. Как самосаботаж «Фулхэма» разрушил мечту о Кубке Англии Мяч Евро-2024На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
    Все новости спорта

    Беспроигрышный забег «Ванкувера» «Вегас» обрубит на старте

    «Ванкувер» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч НХЛ 22 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Амадио
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2023 года

    «Ванкувер»

    Канадцы из Британской Колумбии провели 69 матчей и собрали 67 очков. В Западной конференции команда занимает 12-е место и отстает по дополнительным показателям до 11-го «Сент-Луиса». Подняться выше сейчас нереально.

    В первой половине марта «Ванкувер» был королем Западного лагеря. В этот период он оформил пять подряд побед. Трижды в серии «Накерс» убили соперников в основное время, забрасывая по 4+ шайбы и делая красивую разницу в 3 гола.

    Остановить таранный «Ванкувер» — задача со звездочкой, которую не могли решить даже топ-соперники. Но тут за дело взялась «Аризона». «Койоты» утихомирили команду Рика Токкета в матче 17 марта (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    За выездом в Темпе последовало путешествие в Калифорнию. В «Золотом штате» для «Ванкувера» все сложилось удачно. «Кэнакс» подрезали по 2 очка у «Лос-Анджелеса» (3:2 Б) и «Анахайма» (2:1).

    «Вегас»

    Весь южный пригород Лас-Вегаса гудит. Местная команда лидирует в Западной конференции с 92 очками после 70 матчей. По дополнительным показателям она опережает «Лос-Анджелес». В активе «Кингз» 71 встреча.

    В период с 10 по 15 марта «Вегас» отбомбил энергозатратную серию, в которую вошли четыре матча. В таком бешеном темпе «Голден Найтс» умудрились выиграть все.

  • НХЛ. «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Лос-Анджелес» разгромил «Калгари»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
  • Сегодня

    • В трех матчах «Вегас» сбрил соперников, забрасывая по 4+ шайбы. Все три раза он мочил конкурентов в основное время. В вин-стрик команды Брюса Кэссиди попали игры с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ), «Каролиной» (4:0), «Сент-Луисом» (5:3) и «Филадельфией» (5:3).

    После крутой плюсовой серии «Вегас» дома закусился с «Калгари». Однако еще один топ-матч команда физически не вывезла (2:7). Но как только в соперники «Голден Найтс» получили андердога, они устроили шикарный перфоманс. На своем льду «рыцари» расщепили «Коламбус» (7:2).

    Коэффициенты

    Победу «Ванкувера» букмекеры оценивают в 2.80, ничью — в 4.50, а победу «Вегаса» — в 2.11.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Перед матчем среды «Ванкувер» по-царски разобрался с двумя калифорнийскими командами. Но едва ли это будет иметь значение на фоне «Вегаса», ближайшая цель которого — сохранить первую позицию на Западе.

    Если вынести за рамки встречу с «Калгари», «Голден Найтс» на данном этапе максимально приближены к праймовой форме. На кураже и со значимой целью они завалят «Ванкувер», который не выдержит своего же гиперскоростного темпа.

    Ставка

    В матче в Канаде достаточно поверить в фаворита. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 2.11.

    В четырех выигранных матчах из пяти последних «Голден Найтс» срезали соперников с разницей в 2+ шайбы. Поэтому дополнительно можно взять вариант — «Вегас» победит с форой -1.5 за 2.61.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Костюк — Коччаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Орландо — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атланта — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ванкувер» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. Беспроигрышный забег «Ванкувера» «Вегас» обрубит на старте
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры