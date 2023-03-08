В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Коллектив с восточного побережья просто не способен в этом сезоне выигрывать пару или несколько матчей подряд, потому что уже восемь игр кряду победы чередуются с поражениями, а клуб Мориса опускается все ниже.

В последнем матче коллектив из одноименного штата разобрался с «Питтсбургом», но такие единичные успехи никакой погоды не делают.

После 64 сыгранных матчей у «Флориды» 68 очков в активе, и всего лишь 12 место в турнирной таблице своей конференции. За пять последних встреч с «Вегасом» подопечные Мориса выиграли всего лишь один матч.

«Вегас»

«Вегас» занимает первую строчку конференции и имеет 82 очка после 63 сыгранных поединков. В матче против «Флориды» придется постараться, чтобы победить непростого соперника, поскольку «пантеры» играют по настроению.

«Голден Найтс» выиграли три последних поединка, причем два из них у лидеров Востока в лице «Нью-Джерси» и «Каролины». В преддверии матча против «Флориды» неплохая тренировка удалась подопечным Кэссиди.

Но «Вегасу» нужно подойти к предстоящему поединку со всей долей ответственности, поскольку он проиграл две последние встречи на выезде, а в последнем выездном матче против «Колорадо» даже ни разу забить не смог.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.84, на гостей — 2.96.

Прогноз и ставка

Прогноз: Эта встреча вполне может закончиться ничейным исходом в основное время матча.

Альтернативный прогноз: Матч получится крайне результативным для обоих клубов.

Ставка: Х с коэффициентом 4.84.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.70.