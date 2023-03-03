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    «Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 03 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 03 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ванкувер»

    У «Ванкувера» в последних поединках явно начинают налаживаться дела, что свидетельствует о каких-то положительных подвижках в нужном направлении.

    В последних трех матчах «косатки» проиграли только «Бостону», но такому сопернику и проиграть не зазорно.

    После 60 матчей у команды из Ванкувера 53 набранных очка и 12 место в своей конференции. В матче против «Миннесоты» шансов на успех не очень много, но если сыграют так, как они это делали в матче против «Далласа», то у коллектива с западного побережья будут весьма неплохие шансы на успех в матче против «дикарей».

    «Миннесота»

    «Миннесота» на хорошем ходу и всем своим видом показывает, что она готова идти в плей-офф. За семь последних матчей всего одно поражение от «Торонто» и то в овертайме.

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    Причем три последних поединка с участием коллектива Эвасона не заканчивались в основное время матча.

    На данный момент «Миннесота» идет на четвертом месте в своей конференции и имеет 74 очка за 61 сыгранный матч. В игре против «Ванкувера» гости являются однозначным фаворитом и обязаны выигрывать у своего соперника за явным преимуществом.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.06, на ничью — 4.68, на гостей — 2.11.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости на порядок сильнее и организованнее гостей, поэтому они и победят.

    Альтернативный прогноз: «Миннесоту» наконец-то прорвет, и мы увидим результативный хоккей.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.45.

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    «Ванкувер» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости не позволят сопернику отобрать важные очки?
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