плей-офф КХЛ 1 марта 2022 года «Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В первом матче серии 1/4 финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 1 марта. Начало встречи — в 19:30 мск.

Регулярный чемпионат-2022/23 «Ак Барс» закончил на первом месте в Восточной конференции. Суммарно казанцы подняли 91 очко и добились 41 победы по ходу сезона.

Перед началом регулярки «Ак Барс» сформировал суперкоманду, которая осенью превратилась в набор фамилий. По ходу чемпионата казанцы меняли коучей, а главные представители ростера ловили критику.

С возвращением к тренерской работе Зинэтулы Билялетдинова все стало иначе. «Ак Барс» перевернул сезон. С седьмой строчки казанцы запрыгнули на самый верх, а Александр Радулов, которому много доставалось раньше, оказался третьим бомбардиром лиги (25+32).

Все прогнозы на КХЛ

В конце сезона «Ак Барс» откатал 7-матчевую победную серию, которая была прервана 24 февраля. Дома казанцы слились «Магнитке» (3:6). В тот вечер с хоккеем прощался Данис Зарипов. В заключительной игре «барсы» дома срезали «Авангард» (3:2 ОТ).

«Нефтехимик»

Откатав тяжелейшую кампанию, «Нефтехимик» просочился в плей-офф раунд с восьмого места в Восточной конференции. В 72 играх команда подняла 72 очка и затащила 33 победы.

В течение длительного времени «Нефтехимик» был ничуть не лучше «Сочи»: нижнекамцы имели такие же проблемы с набором очков и забивали мало. Однако, переломив ход борьбы, «нефтяники» выиграли забег у «Трактора», «Амура» и «Барыса», которые на разных этапах сезона имели больше шансов на попадание в топ-8.

В 68 играх чемпионата команда Олега Леонтьева пропустила 193 шайбы. Среди всех участников Кубка Гагарина с Востока у «Нефтехимика» самая статистически слабая оборона.

Насыщенной для нижнекамцев оказалась последняя неделя регулярки, в начале которой они умудрились проиграть «Сочи» (1:3). Затем был экшн с камбэком в раунде против «Магнитки» (4:3 ОТ) и рок-н-ролльная победа над «Куньлунем» (7:0).

Коэффициенты

На «Ак Барс» букмекеры выгружают коэффициент 1.58, на ничью — 4.70, а на «Нефтехимик» — 4.80.

Прогноз

До плей-офф сильнейший клуб Восточной конференции откатал идеальную серию, в период которой валил андердогов. В февральский отрезок казанцев влезла и победа над «Нефтехимиком». Тогда «барсы» выиграли с минимальной разницей — 4:3.

Однако это была регулярка, где у команды Билялетдинова и так все шло здорово, в плей-офф фаворит откатает встречу еще мощнее . На «Татнефть-Арене» у гостей из Нижнекамска не будет шансов на фоне нынешнего «Ак Барса».

Ставка

Закрывать первый раунд серии в свою пользу — безальтернативный вариант для хозяев. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 2.06.

В дебютной встрече в Кубке Гагарина «барсы» будут максимально продуктивными. Скорее всего, по результативности игра повторит события очного матча 7 февраля. Наш дополнительный вариант — тотал больше 5.5 за 2.20.