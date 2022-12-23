ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд«Арсенал», Холанн и «Ньюкасл». Пять главных вопросов перед возобновлением английского сезона Тики-така не принесла сборной Испании успеха на ЧМ-2022Тактические тренды ЧМ-2022. Постоянный контроль мяча — далеко не всегда путь к успеху Антуан Гризманн и Килиан МбаппеCмесь Зидана и Платини, с щепоткой Канте. Как Гризманн стал откровением сборной Франции на ЧМ-2022
  • 13:46
    • Юран проведет переговоры с руководством «Рубина»
  • 13:29
    • Министр спорта РФ Матыцин поддержал переход российского футбола в Азию
  • 13:04
    • Сборная Аргентины поднялась на второе место в рейтинге ФИФА, Россия — 37-я
  • 12:35
    • Сборная России может провести товарищеский матч с Ираном
  • 12:13
    • СМИ: Роналду подпишет с «Аль-Насром» контракт до 2030 года и станет послом ЧМ-2030
  • 11:52
    • Кокорин попал в заявку «Ариса» на матч с АПОЭЛ
  • 11:44
    • Сборная России может сыграть на турнире в Казахстане
    Все новости спорта

    «Металлург» Мг добьет мини-серию до трех домашних побед

    ХК «Металлург» Мг — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 23 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Сибирь
    Прогноз и ставки на ХК «Металлург» Мг — «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артём Земчёнок
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. ХК «Металлург» Мг — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 23 Декабря 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы поучаствовали в 41 игре, заработав при этом 56 очков. В таблице Восточной конференции команда занимает второе место и отстает на 3 очка от «Автомобилиста» при равном количестве матчей.

    Перед паузой в КХЛ «Металлург» Мг пережил два абсолютно разных по эмоциональности периода. Сперва команда оформила пять подряд побед, а затем устроилась на три поражения, упустив шанс вернуть лидерство на Востоке.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Сибирь

    1X2Новым игрокам
  • 1.724.204.30Фрибет$40
    •

    Серия потерь накрыла бригаду Ильи Воробьева в отрезок с 4 по 8 декабря. Дважды кряду «Магнитка» безуспешно сцепилась с «Автомобилистом» (1:2, 1:4), а еще в одном раунде отстегнула +2 «Нефтехимику» (2:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    После отдыха дела «Металлурга» Мг пошли на улучшение. Команда дважды выиграла дома. В первом матче на своем льду она задушила «Амур» (3:1), во втором — дотерпела до финальной сирены в стычке с «Адмиралом» (3:2).

    «Сибирь»

    Новосибирцы откатали 44 раунда, собрав 53 очка. В Восточной таблице они закрепились на третьей позиции. От будущего соперника команда отстает на 3 балла, имея на 3 встречи больше.

    Во второй половине ноября «Сибирь» выдавала мощные отрезки, которые заканчивались серийными победами, а в декабре команду накрыл цикл неудачных раундов. В нем сибиряки торчали три тура.

    Первое поражение бригада Андрея Мартемьянова словила 6 декабря в домашней драке с «Трактором» (2:4). Позже на своем льду «снеговики» сцепились с «Салаватом Юлаевым» и тоже проиграли крупно (3:6).

    После паузы «Сибирь» высадилась в Челябинске, где готовила для «Трактора» ответный огонь, но сама попала под раздачу (2:3). Остановить серию бед удалось максимально неожиданно. На Урале гости разорвали «Автомобилист» (4:0).

    Коэффициенты

    На «Металлург» Мг букмекеры выкатывают коэффициент 1.70, на ничью — 4.24, а на «Сибирь» — 4.14.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Очевидно, пауза в КХЛ пошла «Магнитке» на пользу. После серийных поражений команда начала набирать очки. В данный момент она разобрала соперников, которые явно ее слабее, но к этому классу относится еще и «Сибирь», претендующая на вторую позицию на Востоке.

    Новосибирцы недавно пришли в сознание после серии поражений, из-за которой упустили возможность подвинуть магнитогорцев, однако после продуктивного выезда в Екатеринбург команда Мартемьянова едва ли осилит еще один мегаматч.

    Ставка

    В какой форме «Сибирь» подъедет к предстоящему матчу — трудный вопрос, но «Магнитка» на своем льду не должна отталкиваться от соперника, ее ближайшая цель — третья подряд победа дома. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 2.04.

    При этом стоит также учесть специфику будущего соперника. «Сибирь» даже не в прайме разорвала лидера Востока. Если команда Воробьева планирует тащить дома +2, ей придется это делать через «верх». Дополнительно берем вариант — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Валенсия — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Верона — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тим — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Арис — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реджина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Герника — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Лион — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Арентейро — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 22 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  7.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ХК «Металлург» Мг — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг добьет мини-серию до трех домашних побед
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры