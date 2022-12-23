В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. ХК «Металлург» Мг — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорцы поучаствовали в 41 игре, заработав при этом 56 очков. В таблице Восточной конференции команда занимает второе место и отстает на 3 очка от «Автомобилиста» при равном количестве матчей.

Перед паузой в КХЛ «Металлург» Мг пережил два абсолютно разных по эмоциональности периода. Сперва команда оформила пять подряд побед, а затем устроилась на три поражения, упустив шанс вернуть лидерство на Востоке.

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Серия потерь накрыла бригаду Ильи Воробьева в отрезок с 4 по 8 декабря. Дважды кряду «Магнитка» безуспешно сцепилась с «Автомобилистом» (1:2, 1:4), а еще в одном раунде отстегнула +2 «Нефтехимику» (2:3).

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После отдыха дела «Металлурга» Мг пошли на улучшение. Команда дважды выиграла дома. В первом матче на своем льду она задушила «Амур» (3:1), во втором — дотерпела до финальной сирены в стычке с «Адмиралом» (3:2).

«Сибирь»

Новосибирцы откатали 44 раунда, собрав 53 очка. В Восточной таблице они закрепились на третьей позиции. От будущего соперника команда отстает на 3 балла, имея на 3 встречи больше.

Во второй половине ноября «Сибирь» выдавала мощные отрезки, которые заканчивались серийными победами, а в декабре команду накрыл цикл неудачных раундов. В нем сибиряки торчали три тура.

Первое поражение бригада Андрея Мартемьянова словила 6 декабря в домашней драке с «Трактором» (2:4). Позже на своем льду «снеговики» сцепились с «Салаватом Юлаевым» и тоже проиграли крупно (3:6).

После паузы «Сибирь» высадилась в Челябинске, где готовила для «Трактора» ответный огонь, но сама попала под раздачу (2:3). Остановить серию бед удалось максимально неожиданно. На Урале гости разорвали «Автомобилист» (4:0).

Коэффициенты

На «Металлург» Мг букмекеры выкатывают коэффициент 1.70, на ничью — 4.24, а на «Сибирь» — 4.14.

Прогноз

Очевидно, пауза в КХЛ пошла «Магнитке» на пользу. После серийных поражений команда начала набирать очки. В данный момент она разобрала соперников, которые явно ее слабее, но к этому классу относится еще и «Сибирь», претендующая на вторую позицию на Востоке.

Новосибирцы недавно пришли в сознание после серии поражений, из-за которой упустили возможность подвинуть магнитогорцев, однако после продуктивного выезда в Екатеринбург команда Мартемьянова едва ли осилит еще один мегаматч .

Ставка

В какой форме «Сибирь» подъедет к предстоящему матчу — трудный вопрос, но «Магнитка» на своем льду не должна отталкиваться от соперника, ее ближайшая цель — третья подряд победа дома. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет ни одного периода за 2.04.

При этом стоит также учесть специфику будущего соперника. «Сибирь» даже не в прайме разорвала лидера Востока. Если команда Воробьева планирует тащить дома +2, ей придется это делать через «верх». Дополнительно берем вариант — «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.12.