«Авангард»
13 набранных баллов в 15 матчах делают «Авангард» восьмым в таблице Востока. От этой позиции омская команда отодвинула «Амур», в копилке которого хранятся 13 очков.
На роскошной «G-Drive Арене» «Авангард» успел откатать два матча — оба закончились победами хозяев. Первую игру на родной площадке омичи провели против «Сибири», которой по ходу встречи уступали 0:1. Ответные шайбы Береглазова и Буше сделали стопроцентный камбэк и позволили празднику хоккея состояться (2:1).
После красивой истории на своем льду команду Дмитрия Рябыкина ждал очередной выезд, который «Авангард» провалил по всем параметрам, уступив разгромно «Салавату» (0:5).
Коэффициенты матча Авангард — Куньлунь Ред Стар
Отсчитывать время до второго матча на «G-Drive Арене» «Авангарду» пришлось неделю, но за ожидание хозяевам воздалось сполна — в драке с мощной «Магниткой» омская бригада добилась крупнейшей победы в сезоне (5:1).
«Куньлунь»
Статистика «Ред Стар» не позволяет сдвинуться с десятого места в Западной конференции. В 16 матчах регулярки клубу достались 13 очков. На 1 балл он отстает от «Северстали», которая застряла на девятом месте.
В октябре «Куньлунь» провел серию хороших матчей, в двух из которых победил, а еще в паре — взял по одному баллу. До этого команда варилась в привычной для себя лузерской среде — четыре подряд поражения в период с 22 по 28 сентября.
Одну из важнейших побед команда Грега Айэленда оформила 1-го числа, вырубив ЦСКА после того 1:4 в лайв-режиме. Сперва китайский клуб выдал суперкамбэк, а затем дожал москвичей по буллитам (5:4 Б).
Ничьих в основное время «Куньлунь» добился в разборках с «Динамо» Москва (2:3 ОТ) и «Северсталью» (2:3 Б). А еще пару баллов «Ред Стар» достались в драке с «Трактором» (3:2 ОТ).
Коэффициенты
Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.55, а победа «Куньлуня» — в 6.65.
Прогноз
Сейчас каждый матч «Авангарда» в Омске по умолчанию становится праздником, в котором
Правда, в последнее время «Куньлунь» не позволяет себя унижать с вагоном пропущенных голов, поэтому ждать, что омичи крупно грохнут «Ред Стар» — опасно.
Ставка
Встреча на «G-Drive Арене» закончится низким тоталом благодаря желанию гостей провести осторожный матч. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.08.