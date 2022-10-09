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    «Авангард» выиграет, но без сверхрезультативности?

    «Авангард» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Куньлунь»
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    Сергей Толчинский
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 9 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2022 года

    «Авангард»


    13 набранных баллов в 15 матчах делают «Авангард» восьмым в таблице Востока. От этой позиции омская команда отодвинула «Амур», в копилке которого хранятся 13 очков.

    На роскошной «G-Drive Арене» «Авангард» успел откатать два матча — оба закончились победами хозяев. Первую игру на родной площадке омичи провели против «Сибири», которой по ходу встречи уступали 0:1. Ответные шайбы Береглазова и Буше сделали стопроцентный камбэк и позволили празднику хоккея состояться (2:1).

    После красивой истории на своем льду команду Дмитрия Рябыкина ждал очередной выезд, который «Авангард» провалил по всем параметрам, уступив разгромно «Салавату» (0:5).

    Коэффициенты матча Авангард — Куньлунь Ред Стар

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    Отсчитывать время до второго матча на «G-Drive Арене» «Авангарду» пришлось неделю, но за ожидание хозяевам воздалось сполна — в драке с мощной «Магниткой» омская бригада добилась крупнейшей победы в сезоне (5:1).

    «Куньлунь»

    Статистика «Ред Стар» не позволяет сдвинуться с десятого места в Западной конференции. В 16 матчах регулярки клубу достались 13 очков. На 1 балл он отстает от «Северстали», которая застряла на девятом месте.

    В октябре «Куньлунь» провел серию хороших матчей, в двух из которых победил, а еще в паре — взял по одному баллу. До этого команда варилась в привычной для себя лузерской среде — четыре подряд поражения в период с 22 по 28 сентября.

    Одну из важнейших побед команда Грега Айэленда оформила 1-го числа, вырубив ЦСКА после того 1:4 в лайв-режиме. Сперва китайский клуб выдал суперкамбэк, а затем дожал москвичей по буллитам (5:4 Б).

    Ничьих в основное время «Куньлунь» добился в разборках с «Динамо» Москва (2:3 ОТ) и «Северсталью» (2:3 Б). А еще пару баллов «Ред Стар» достались в драке с «Трактором» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.55, а победа «Куньлуня» — в 6.65.

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    Прогноз

    Сейчас каждый матч «Авангарда» в Омске по умолчанию становится праздником, в котором команда Рябыкина имеет мощную мотивацию нагнуть любого соперника, а учитывая, что сейчас к ним в гости едет андролог, шансов на победу прибавится.

    Правда, в последнее время «Куньлунь» не позволяет себя унижать с вагоном пропущенных голов, поэтому ждать, что омичи крупно грохнут «Ред Стар» — опасно.

    Ставка

    Встреча на «G-Drive Арене» закончится низким тоталом благодаря желанию гостей провести осторожный матч. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.08.

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    «Авангард» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Авангард» выиграет, но без сверхрезультативности?
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