В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на арене «Балашиха» 30 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Подмосковная команда занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 13 очками, которые она отвоевала в 11 играх. В этих матчах «витязи» забили 26 голов при 24 пропущенных.

После мощного старта с четырьмя победами в списке достижений «Витязь» растерял фарт и проиграл в шести следующих заходах. Причем в трех из них команда сдавалась либо в овертайме, либо в серии буллитов.

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Первые тревожные звонки парни Вячеслава Буцаева получили от московских абонентов. На своем льду «витязи» слились «Динамо» (0:2), а в столице — ЦСКА (2:4).

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В продолжении серии «Витязь» проиграл «Локомотиву» (0:1 Б), «Торпедо» (1:2 Б), повторно «Локо» (1:2) и «Сибири» (4:5 ОТ). Долгожданная пятая победа в сезоне прилетела в актив подмосковной команды 27-го сентября. Помог в этом деле «Амур» (1:3).

«Адмирал»

Владивостокцы съехали на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В 12 играх они успели урвать 11 очков, зарядить соперникам 19 голов и 24 шайбы вытащить из своих ворот.

«Адмирал» в текущей регулярке пережил сказочный период, во время которого успел отпраздновать три домашние победы, после чего он в привычном для себя темпе начал отдавать очки конкурентам.

Две подряд неудачи команда Леонида Тамбиева пережила на «Фетисов Арене» в разборках с мощной «Магниткой» (0:2, 1:3), а еще одну встречу она слила «Локомотиву» в Ярославле (1:2).

Отвоевать очередную партию важнейших очков «Адмиралу» удалось в следующем матче — рубились владивостокцы с «Северсталью» (1:2 Б). В ходе последнего выезда ребята Тамбиева были размазаны СКА (1:6).

Коэффициенты

На «Витязь» в этой игре букмекеры выкатывают коэффициент 2.07, на ничью — 4.04, а на «Адмирал» — 2.99.

Прогноз

После собственных мощных серий побед обе команды затормозили . Больше они не собирают очки со сверхактивностью и не особо спешат выдавать результативные матчи.

Верховые исходы это вообще не про «Адмирал», следовательно, в пятничных разборках много заброшенных шайб ждать наивно.

Ставка

В преддверии встречи в Балашихе рекомендуем зарядить против зрелищности и высокой событийности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.14.