В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Платинум Арене» 19 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

В семи матчах хабаровчанам удалось заработать 6 очков и закрыть с показателем -6 разницу забитых и пропущенных (14:20). Благодаря этому команда обходит «Салават», занимая шестое место на Востоке.

Старт сезона предложил «Амуру» четыре матча на выезде, два из которых были проиграны. Первое поражение прилетело в статистику «тигров» 2-го сентября, случилось оно в разборках со «Спартаком» (2:3).

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В остатке гостевого календаря команда Вадима Епанчинцева обыграла «Куньлунь» (0:2), была раздавлена «Торпедо» (1:6) и устроила дикую зарубу с «Магниткой», которую уложила на лед в овертайме (5:4 ОТ).

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Три следующих матча «Амур» провел дома, однако результаты хабаровчан по-прежнему были слабыми. На «Платинум Арене» им хватило мощи победить «Куньлунь» (2:1), а в двух стыковых играх с «Металлургом» Мг андердог покидал площадку в статусе лазера (0:3, 2:3).

«Салават Юлаев»

В турнирной таблице Восточной конференции уфимская бригада упала на седьмую позицию. В семи заходах зеленые набрали 6 очков, забили 13 голов и 17 пропустили.

В чемпионат «Салават Юлаев» врезался слабо — дважды кряду команда проиграла. В одной встрече были жестокие разборки со СКА (2:3 ОТ), а во второй — едва ожидаемое поражение от «Витязя» (2:3).

Первая победа в сезоне была взята 7-го сентября. В Минске команда Виктора Козлова щелкнула «Динамо» Крэйга Вудкрофта (4:2). Сходу уфимцы перехватили еще два очка в игре с «Трактором» (3:2).

Удерживать такой ритм дальше «Салават Юлаев» не захотел. В трех следующих встречах снова были потери. Уфимцы проиграли «Спартаку» (1:3) и дважды осчастливили «Адмирал» (0:2, 1:2 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Амура» в очередной домашней игре букмекеры предлагают поставить за 3.22, а на победу «Салавата Юлаева» — за 1.94. На ничью можно зарядить с кэфом 4.14.

Прогноз

К игре против хабаровчан «Юлаев» подъезжает с тремя поражениями. Причем в двух матчах команду нагнули в статусе фаворита.

Вероятно, у уфимцев в последних турах сломалась прошивка, а пока коучи пытаются ее восстановить, «Амур» может воспользоваться выгодной ситуацией .

Ставка

Если хозяева на «Платинум Арене» поймают нужную волну реализации, то минимум три шайбы они вмажут «Салавату». Наши прогноз и ставка — «Амур» забьет больше 2.5 за 2.28.