В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Проведя четыре матча, нижнекамской команде удалось заработать всего 1 балл. Суммарно она забросила 9 шайб и получила 20 прилетов в свои ворота. Сейчас за «нефтью» закреплена девятая строчка на Востоке.

Все четыре матча «Нефтехимик» проиграл, при этом в двух заходах его размазали с гандикапом в 4+ шайбы. Но дебютировать в сезоне «нефтяникам» удалось красиво — в разборках с ЦСКА гости забрали 1 очко в мегазабивной встрече, в которой уступили по итогам овертайма (4:5 ОТ).

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Подобраться хотя бы чуть-чуть к такой же результативности в следующем матче команда Олега Леонтьева не смогла — безжалостным оказалось московское «Динамо» (1:6).

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Зато во время третьего захода «Нефтехимик» выдал крутую игру с «Локо», в которой снова остался проигравшим (3:4). Последняя встреча превратилась в очередную казнь — в дело снова вмешались динамовцы, правда, из Минска (1:5).

«Торпедо»

Нижегородцы откатали в новой регулярке три встречи, в которых выхватили 4 очка и успели забросить 17 шайб при девяти пропущенных. В Западной конференции команда идет восьмой.

В рамках первой игры сезона «Торпедо» принимало «Металлург» Мг. В замесе с финалистом Кубка Гагарина хозяева «Нагорного» зарядили 4 шайбы и были близки к первому подвигу, однако минимум одно очко «автозаводцы» профукали за 3 секунды до сирены (4:5).

В разы проще «Торпедо» было во втором матче. Дома команда принимала «Амур» и разобралась с андердогом без лишних нервов (6:1).

Очередной мегаконцерт «Торпедо» организовало в домашнем матче с «Автомобилистом». Безбашенный атакующий хоккей позволил команде Игоря Ларионова взять победу с запасом (7:3).

Коэффициенты

Победа «Нефтехимика» рассматривается аналитиками за 2.23, на «Торпедо» букмекеры предлагают поставить за 2.65, а на ничью — за 4.20.

Прогноз

За три игры «Торпедо» положило 17 шайб. С таким большим индивидуальным тоталом команда готова выдать очередной топ-матч против клуба с трудной защитой, пропускающего в среднем по 5 голов за встречу .

Ставка

Вероятно, «верх» в матче станет рядовым событием. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.88.