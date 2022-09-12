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    Одна из самых результативных команд Востока вновь обеспечит тотал «больше»?

    «Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 1.88) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо»
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    «Торпедо»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 12 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Нефтехимик»

    Проведя четыре матча, нижнекамской команде удалось заработать всего 1 балл. Суммарно она забросила 9 шайб и получила 20 прилетов в свои ворота. Сейчас за «нефтью» закреплена девятая строчка на Востоке.

    Все четыре матча «Нефтехимик» проиграл, при этом в двух заходах его размазали с гандикапом в 4+ шайбы. Но дебютировать в сезоне «нефтяникам» удалось красиво — в разборках с ЦСКА гости забрали 1 очко в мегазабивной встрече, в которой уступили по итогам овертайма (4:5 ОТ).

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Торпедо

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    Подобраться хотя бы чуть-чуть к такой же результативности в следующем матче команда Олега Леонтьева не смогла — безжалостным оказалось московское «Динамо» (1:6).

    Все прогнозы на КХЛ

    Зато во время третьего захода «Нефтехимик» выдал крутую игру с «Локо», в которой снова остался проигравшим (3:4). Последняя встреча превратилась в очередную казнь — в дело снова вмешались динамовцы, правда, из Минска (1:5).

    «Торпедо»

    Нижегородцы откатали в новой регулярке три встречи, в которых выхватили 4 очка и успели забросить 17 шайб при девяти пропущенных. В Западной конференции команда идет восьмой.

    В рамках первой игры сезона «Торпедо» принимало «Металлург» Мг. В замесе с финалистом Кубка Гагарина хозяева «Нагорного» зарядили 4 шайбы и были близки к первому подвигу, однако минимум одно очко «автозаводцы» профукали за 3 секунды до сирены (4:5).

    В разы проще «Торпедо» было во втором матче. Дома команда принимала «Амур» и разобралась с андердогом без лишних нервов (6:1).

    Очередной мегаконцерт «Торпедо» организовало в домашнем матче с «Автомобилистом». Безбашенный атакующий хоккей позволил команде Игоря Ларионова взять победу с запасом (7:3).

    Коэффициенты

    Победа «Нефтехимика» рассматривается аналитиками за 2.23, на «Торпедо» букмекеры предлагают поставить за 2.65, а на ничью — за 4.20.

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    Прогноз

    За три игры «Торпедо» положило 17 шайб. С таким большим индивидуальным тоталом команда готова выдать очередной топ-матч против клуба с трудной защитой, пропускающего в среднем по 5 голов за встречу.

    Ставка

    Вероятно, «верх» в матче станет рядовым событием. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.88.

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    «Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на хоккей. Одна из самых результативных команд Востока вновь обеспечит тотал «больше»?
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