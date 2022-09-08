«Металлург» Мг
В трех матчах чемпионата магнитогорцы взяли всего 3 очка, а разница забитых и пропущенных в данный момент минусовая — 10:14. К счастью, это не мешает «лисам» занимать третью позицию на Востоке.
В новую регулярку «Металлург» Мг вклинился в статусе лузера. В матче Кубка Открытия против ЦСКА команда оформила хороший голевой запас, но сразу после — стала жертвой камбэка «армейцев» (2:6).
Двумя днями позже бригада Ильи Воробьева приехала в Нижний, где нарвалась на окрыленное «Торпедо», устроившее результативные разборки, в которых «Магнитке» прилетела победа с большим трудом (5:4).
Первый домашний матч сезона 2022/23 «Металлург» Мг также испортил. В игре с «Северсталью» хозяева возили соперника с тройной форой (3:0), но в третьем периоде «сталь» вытащила себя из ямы, перевела встречу в овертайм и добила магнитогорцев, те снова остались у разбитого корыта (3:4).
«Амур»
Клуб из Хабаровска в трех матчах выцепил два очка, забросил 5 голов и пропустил 9. С такой статистикой он ворвался на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Новый чемпионат «Амур» встретил в Москве, где выдал жаркие разборки со «Спартаком». Дважды в лайв-режиме хабаровчане аннулировали лидерство красно-белых, однако убила планы гостей оборонительная оплошность в третьих двадцати, из-за чего потенциальные очки улетели к фавориту (2:3).
Далее в Мытищах хоккеисты Вадима Епанчинцева без суеты разобрали «Куньлунь». В матче с «Ред Стар» победные шайбы зарядили Калетник и Шаров (в пустые), а шатаут вписал в свою стату Евгений Аликин.
Самым хилым по результату получилась третья игра «Амура». В «Нагорном» хабаровчан вынесло «Торпедо» (1:6). Единственный гостевой гол прилетел от Лихачева.
Коэффициенты
Явным фаворитом этой встречи считается «Металлург» Мг с кэфом на победу 1.41. Ничья оценивается букмекерами в 5.25, а победа «Амура» — в 6.00.
Прогноз
В первой домашней игре сезона «Металлург» оказался неудачником: прошляпив собственное превосходство в три шайбы, команда Воробьева втянула себя в овертайм, где в итоге потерпела поражение.
Однако во время дуэли с одним из аутсайдеров Востока, который недавно подписался на вынос в Нижнем Новгороде,
Ставка
Результативная игра — то чего мы ждем от предстоящего матча. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 1.86.