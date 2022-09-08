В матче Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Металлург» 8 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В трех матчах чемпионата магнитогорцы взяли всего 3 очка, а разница забитых и пропущенных в данный момент минусовая — 10:14. К счастью, это не мешает «лисам» занимать третью позицию на Востоке.

В новую регулярку «Металлург» Мг вклинился в статусе лузера. В матче Кубка Открытия против ЦСКА команда оформила хороший голевой запас, но сразу после — стала жертвой камбэка «армейцев» (2:6).

Двумя днями позже бригада Ильи Воробьева приехала в Нижний, где нарвалась на окрыленное «Торпедо», устроившее результативные разборки, в которых «Магнитке» прилетела победа с большим трудом (5:4).

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Первый домашний матч сезона 2022/23 «Металлург» Мг также испортил. В игре с «Северсталью» хозяева возили соперника с тройной форой (3:0), но в третьем периоде «сталь» вытащила себя из ямы, перевела встречу в овертайм и добила магнитогорцев, те снова остались у разбитого корыта (3:4).

«Амур»

Клуб из Хабаровска в трех матчах выцепил два очка, забросил 5 голов и пропустил 9. С такой статистикой он ворвался на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Новый чемпионат «Амур» встретил в Москве, где выдал жаркие разборки со «Спартаком». Дважды в лайв-режиме хабаровчане аннулировали лидерство красно-белых, однако убила планы гостей оборонительная оплошность в третьих двадцати, из-за чего потенциальные очки улетели к фавориту (2:3).

Далее в Мытищах хоккеисты Вадима Епанчинцева без суеты разобрали «Куньлунь». В матче с «Ред Стар» победные шайбы зарядили Калетник и Шаров (в пустые), а шатаут вписал в свою стату Евгений Аликин.

Самым хилым по результату получилась третья игра «Амура». В «Нагорном» хабаровчан вынесло «Торпедо» (1:6). Единственный гостевой гол прилетел от Лихачева.

Коэффициенты

Явным фаворитом этой встречи считается «Металлург» Мг с кэфом на победу 1.41. Ничья оценивается букмекерами в 5.25, а победа «Амура» — в 6.00.

Прогноз

В первой домашней игре сезона «Металлург» оказался неудачником: прошляпив собственное превосходство в три шайбы, команда Воробьева втянула себя в овертайм, где в итоге потерпела поражение.

Однако во время дуэли с одним из аутсайдеров Востока, который недавно подписался на вынос в Нижнем Новгороде, магнитогорцы проведут сверхпродуктивную встречу , набрав 2 очка и набив сетку «Амура» голами.

Ставка

Результативная игра — то чего мы ждем от предстоящего матча. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 1.86.